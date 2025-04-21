أسعار الذهب اليوم شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ بداية تعاملات الاثنين 21 أبريل، إذ ارتفع سعر جرام الذهب 100 جنيه تقريبًا، ما يعكس حالة الترقب والتأثر المباشر بالمتغيرات الدولية، وتأثرًا أيضًا بقفزة الأونصة بنسبة 2.5%، في مستهل جلسة اليوم لتسجل الأوقية 3387 دولارًا.

أسعار الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24 يسجل 5594 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 يسجل 4895 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 يسجل 4195 جنيها.

سعر الجنيه الذهب الآن

سعر الجنيه الذهب 39160 ألف جنيه.

سبب ارتفاع أسعار الذهب

وأوضح رئيس شعبة الذهب إيهاب واصف، أن الارتفاعات القياسية في السوق المحلية، تأتي بالتوازي مع صعود تاريخي لـ سعر الذهب عالميا، إذ تجاوز سعر الأونصة مستوى 3387 دولارًا، مدفوعًا بتزايد المخاوف من تداعيات الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، وتراجع سعر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ مطلع 2022.

أسعار الذهب اليوم والجنيه الذهب وعيار 21

وأشار واصف إلى أن الأسواق العالمية تترقب هذا الأسبوع مستجدات مهمّة، أبرزها تحديث توقعات النمو الاقتصادي من صندوق النقد الدولي، وبيانات مؤشرات مديري المشتريات، والتي ستعطي صورة أوضح عن أداء الاقتصاد العالمي، في ظل تصاعد التصريحات من الإدارة الأمريكيّة.

وشدد رئيس شعبة الذهب والمعادن على أن استمرار هذه الأجواء الضبابية دوليًّا سيُبقي الذهب في دائرة الصعود، في المستويين العالمي والمحلي، لا سيما في ظل الضغوط المتزايدة التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومطالبته بخفض أسعار الفائدة، وهي عوامل تعزّز من جاذبية الذهب بوصفه ملاذًا آمنًا للاستثمار.