دعاء لطفلك الرضيع يجعله ينام بسكينة وهدوء

دعاء لنوم الطفل الرضيع.. تعانى أمهات كثيرة من التعب والإجهاد نتيجة نوم أطفالهن الرضع بشكل متقطع أو حتى يجدون صعوبة فى تنويمهم، لذلك سنذكر دعاء لنوم الطفل الرضيع، يمكن أن يساعد على نومه بهدوء وسكينة.

ويوجد كثير من الأدعية للنوم أوصى النبي -صلى الله عليه وسلم- بها فإذا كانت تحفظ الإنسان من همزات الشياطين ومن كل سوء.

دعاء لنوم الطفل الرضيع

كانَ النَّبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- إذَا أرَادَ أنْ يَنَامَ قالَ: (باسْمِكَ اللَّهُمَّ أمُوتُ وأَحْيَا).

كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (إذا قامَ أحدُكم عن فراشِهِ ثمَّ رجعَ إليْهِ فلينفُضْهُ بصنفةِ إزارِهِ ثلاثَ مرَّاتٍ فإنَّهُ لا يدري ما خلَفَهُ عليْهِ بعدُ فإذا اضطجعَ فليقل باسمِكَ ربِّي وضعتُ جنبي وبِكَ أرفعُهُ فإن أمسَكتَ نفسي فارحمْها وإن أرسلتَها فاحفظْها بما تحفظُ بِهِ عبادَكَ الصَّالحينَ فإذا استيقظَ فليقل الحمدُ للَّهِ الَّذي عافاني في جسدي وردَّ عليَّ روحي وأذِنَ لي بذِكرِهِ)

كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (إذا أَوَيتَ إلى فِراشِكَ، فقُلِ: اللَّهُمَّ أسلَمتُ نفْسي إليك، ووَجَّهتُ وَجهي إليك، وفَوَّضتُ أمْري إليك، وألجَأتُ ظَهري إليك؛ رَغبةً ورَهبةً إليك، لا مَلجَأَ ولا مَنجا إلَّا إليك، آمَنتُ بكِتابِكَ الذي أنزَلتَ، وبنَبيِّكَ الذي أرسَلتَ، فإنْ مِتَّ مِن ليلتِكَ؛ مِتَّ وأنت على الفِطرةِ، وإنْ أصبَحتَ؛ أصَبتَ خيرًا).

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (اللهمَّ أنت خلقْتَ نفسي، و أنت توفَّاها، لك مماتها و محياها، و إن أحيَيْتَها فاحفَظْها، وإن أمَتَّها فاغفِرْ لها، اللهم إني أسألُك العافيةَ).

(بسمِ اللهِ الذي لا يَضرُ مع اسمِه شيءٌ في الأرضِ ولا في السماءِ وهو السميعُ العليمِ).

اللهم غارت النجوم، وهدأت العيون، وأنت الحيّ القيّوم، لا تأخذه سِنَةٌ ولا نوم، يا حيّ يا قيّوم أهدئ ليله، وأَنِم عينه، اللهمّ اجعلها ليلةً هادئةً وخفيفةً عليه.

اللهم اكتب له في هذه الليلة الراحة والسكينة، وخفّف ألمه، وأبعد عنه كل سوء. ربِّ لا تريه في منامه إلا كل جميل، وأدخله في نومٍ عميق يريح جسده.

يا الله يا رب العرش العظيم، ارزق طفلي في هذا الليل السكينة والطمأنينة والراحة، وخفّف ألمه، واحميه من كل شر، اللهم امنحه نوماً هانئاً.

دعاء لنوم الطفل الرضيع بهدوء وسكينة

اللهم غارت النجوم، وهدأت العيون، وأنت الحيّ القيّوم، لا تأخذه سِنَةٌ ولا نوم، يا حيّ يا قيّوم أهدئ ليله، وأَنِم عينه، اللهمّ اجعلها ليلةً هادئةً وخفيفةً عليه.

ربِّ لا تريه في منامه إلا كل جميل، وأدخله في نومٍ عميق يريح جسده.

اللهم اكتب له في هذه الليلة الراحة والسكينة، وخفّف ألمه، وأبعد عنه كل سوء.

يا الله يا رب العرش العظيم، ارزق طفلي في هذا الليل السكينة والطمأنينة والراحة، وخفّف ألمه، واحميه من كل شر، اللهم امنحه نوماً هانئاً.

آيات لنوم الطفل الرضيع

آية الكرسي: (اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ).

آخر آيتين من سورة البقرة، قال -تعالى-: (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ* لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ).

سورة الإخلاص: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ* اللَّهُ الصَّمَدُ* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ* وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدْ).

سورة الفلق: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ* مِن شَرِّ مَا خَلَقَ* وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ* وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ)

سورة الناس: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ* مَلِكِ النَّاسِ* إِلَهِ النَّاسِ* مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ* الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ* مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ).

دعاء للطفل الذى يعانى من الأرق

“اللهم في هذه الليلة أنزل على طفلي راحة البال والسكينة والاطمئنان، وخفف من آلامه واكفه من كل شر وسوء، يا رب يا كريم يا حليم، لا تريه إلا كل جميل وخير في منامه وأحلامه، يارب العالمين أرح جسد طفلي واجعله ينام نومًا عميقًا.

دعاء إذا كان الطفل مريضًا ولم يستطع النوم

“اللهم يا من لا تنام له عين، أذهب التعب والمرض عن طفلي واشفه شفاء لا يغادر له سقمًا. اللهم انت الشافي بيدك الشفاء أخرج طفلي من حلق الضيق إلى أوسع الطريق يا الله،و خذ بيده يا كريم يا بديع واحفظه بعزك، يا من تشفى كل مريض وتعيده إلى صحته، خفف عن طفلي آلامه وأرح جسده، يا أيها الشافي المعافي، أنزل في نبض طفلي الصغير الراحة والعافية إنك على كل شيء قدير”.

في الدعاء الذى سبق ندعو الله عز وجل أن يشفى الطفل في وقت سريع وأن يأخذ بيده ويحفظه، وأن يخفف من آلام الطفل وينزل الراحة إلى جسده.