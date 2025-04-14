دعاء لتحقيق الأمنيات المستحيلة بسرعة.. ردده وانتظر الفرج

دعاء تحقيق الأمنيات المستحيلة ، لا يوجد إنسان إلا وكان لديه أمنيات وآمال يرغب فى تحقيقها والوصول اليها، فعندما يحقق تلك الأمنيات يشعر بالسعادة الغامرة، ويسعى الكثير لكى يحققوا آمالهم، ولكي يتم تحقيق الأمنياتيجب أن يتحلى المرء ببعض الصفات مثل الصبر والاجتهاد، ثم عليه بأقوى سلاح وهو الدعاء، فالدعاء يقرب الإنسان من ربه فان الله يستجيب للعبد الذى يكثر في الدعاء، ويجب الخشوع وحضور القلب فى الدعاء واليقين بأن الله سوف يستجيب بالدعاء ونقوم ابضًا بالدعاء لتفريج الهم دائمًا.

دعاء لتحقيق الأمنيات المستحيلة بسرعة

اللهم إني ضيفك وأنت أكرم الأكرمين فبلغني كل ما أريد فليس ذلك عليك بعزيز.

اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويامنجز الوعيد ويامن هو كل يوم في امر جديد اخرجني من حلق المضيق.. الى سعة الطريق بك ادفع مالا اطيق ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

يا رب نتوسل إليك أن تقول لأمنياتنا وأحلامنا ودعائنا كوني اللهم استجب دعائنا وحقق آمالنا ورجائنا وأمنياتنا وانصرنا على من ظلمنا وعادانا اللهم آمين يارب العالمين.

أدعية تحقيق الأمنيات

اللهم يا سميع يا بصير يا من هو على كل شيء قدير يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه يا ذا الجلال اللهم حقق امنياتى وبارك اللهم فيها، يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مجيب الدعوات يا قابل الحاجات يا سامع الأصوات.

اللهم بحقك يا كريم وبحمدك يا محمد حقق يارب حلمي وظني فيك يا رب جميل فحقق يا الهي حسن ظني يا رب حقق لنا كل ما تتمناه قلوبنا عاجلا غير أجل برحمتك وقدرتك على كل شيء يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير يا رب إنك تقول للشيء كن فيكون.

اللهم انى اسالك باسمك الأعظم الذى اذا دعيت به اجبت، اللهم انى اسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى.. اللهم ياحى ياقيوم يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا من لم تلم ولم تولد ولم يكن لك كفؤا احد، يا حليم ياكريم يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء يارب يا من احن على العبد من امه وابيه.

اللهم بحق العرش ومن علاه ,وبحق الوحي ومن أوحاه ,وبحق النبي ومن نبأه، وبحق البيــت ومن بنـاه، وي اسآمـع كل صـوت, يآجآمع كل فـوت, و يابارئ النفوس بعد الموت’ آتــني فرجـا من عندك بشهادة ان لا اله الا الله وان محمد عبدك ورسولك.

اللهم يا حى يا قيوم يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا من لم تلم ولم تولد ولم يكن لك كفؤا احد، يا حليم ياكريم يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء يارب يا من احن على العبد من امه وابيه..

اللهم بحقك يا كريم وبحمدك يا محمد حقق يا رب حلمي وظني فيك يا رب جميل فحقق يا الهي حسن ظني يا رب حقق لنا كل ما تتمناه قلوبنا عاجلا غير أجل برحمتك وقدرتك على كل شيء يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير يا رب إنك تقول للشيء كن فيكون.

يا رب بكلمة (كن) منك تسعد حياتي ربي قل لأمنياتي كوني وأجعل لي فيما أحب نصيب رباه قل لأحلامنا كوني، يارب أرزقنا فرحا يجعلنا نسجد لك باكين اللهم لا تجعل لنا أملا إلا بك اللهم حقق لنا جميعا مانتمنى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صلي وسلم على رسول الله.

يا رب نتوسل إليك أن تقول لأمنياتنا وأحلامنا ودعائنا كوني اللهم استجب دعائنا وحقق آمالنا ورجائنا وامنياتنا وانصرنا على من ظلمنا وعادانا اللهم آمين يارب العالمين.

اللهم إني ضيفك وأنت أكرم الاكرمين فبلغني كل ما أريد فليس ذلك عليك بعزيز. يا رب بكلمة (كن) منك تسعد حياتي ربي قل لأمنياتي كوني وأجعل لي فيما أحب نصيب رباه قل لأحلامنا كوني، يارب أرزقنا فرحا يجعلنا نسجد لك باكين.

اللهم لا تجعل لنا أملا إلا بك اللهم حقق لنا جميعآ مانتمنى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم حقق لي ما اريد في هذه الحياة فانت تعلم ما اريد وما اسعي الية. اللهم ضلني الي الطريق الصحيح حتي اصبح ذو شان عظيم في هذه الحياة. اللهم وفقني لما تحب وترضي.