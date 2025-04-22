رولاني موكوينا: الأهلي مرجع لكل الأندية الأفريقية

نشر الاعلامي أحمد شوبير تصريحات رولاني موكوينا المدير الفني للوداد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وقال رولاني موكوينا المدير الفني للوداد : أنا معجب بالأهلي وأحترمهم، ونجاحهم مثير للإعجاب. الأهلي مرجع لكل الأندية الأفريقية.

أعلن المدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق الوداد المغربي، رحيله عن الفريق في نهاية الموسم الجاري.



وكتب رولاني موكوينا تعليقًا له عبر حسابه الرسمي على لينكد إن، أكد من خلاله رحيله عن نادي الوداد المغربي في نهاية الموسم بعدما طالبه أحد الأشخاص بالرحيل.

ورد المدرب الجنوب أفريقي على الشخص قائلًا: نعم، لقد أعلنت بالفعل رحيلي في نهاية الموسم.



الجدير بالذكر أن أندية الأهلي والوداد والترجي وصن داونز ستمثل قارة إفريقيا في بطولة كأس العالم 2025.

وستحصل أندية إفريقيا (الأهلي - الوداد - الترجي - صن داونز)، على 9.55 مليون دولار (483 مليون جنيه مصري تقريبًا) لكل فريق نظير المشاركة في البطولة.

يذكر أن سيحصل بطل كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية على 125 مليون دولار (6 مليار و320 مليون جنيه مصري).

تبلغ القيمة المالية لجوائز كأس العالم للأندية مليار دولار أمريكي، موزعة على النحو التالي: 475 مليون دولار أمريكي للأداء الرياضي، و525 مليون دولار أمريكي للمشارَكة.