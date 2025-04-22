الخارجية الإيرانية: المحادثات مع أمريكا على مستوى الخبراء ستعقد السبت

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن المحادثات على مستوى الخبراء بين إيران وأمريكا ستعقد السبت بدلا من الأربعاء، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قال مسئول أمريكي رفيع، إن واشنطن وطهران أحرزتا "تقدمًا جيدًا جدًا" في محادثات الملف النووي الإيراني.

ووصف المسئول الأمريكي المناقشات المباشرة وغير المباشرة بين الطرفين بـ"الإيجابية"، مشيرًا إلى أن الجانبين اتفقا على الاجتماع مرة أخرى الأسبوع المقبل لمواصلة المحادثات.

في المقابل، أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أن "الأجواء الإيجابية نسبيًا في روما مكنتنا من إحراز تقدم فيما يتعلق بمبادئ وأهداف الاتفاق المحتمل"، موضحا أن بلاده تشعر حاليا بـ"قدر من التفاؤل لكن مع كثير من الحذر".