فوز تعليم قنا بالمركز الخامس جمهوريا فى مسابقة التصوير الفنى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بـ قنا، عن فوز توجيه التربية الفنية، بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية فى مسابقة التصوير الفنى ضمن خطة النشاط للعام الدراسي 2024-2025 م.

قال هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، إن الإدارة العامة للأنشطة التربوية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت نتيجة المسابقة "مرحلة التربية الخاصة" بفوز الطالب محمد عبدالستار أحمد مدرسة التربية الفكرية بالألومنيوم التابعة لإدارة نجع حمادى التعليمية بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية.

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وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، بجهود الإدارة العامة للشؤن التنفيذية بقنا بقيادة سومية عبدالفتاح، وإشراف هانم محمود، موجه عام التربية الفنية بالمديرية والادارة التعليمية بنجع حمادى وتوجيه ومعلمو التربية الفنية بالمدرسة الذين شاركوا بتحقيق هذا التميز الجمهورى.

وأشار عنتر، إلى أن هذا الفوز يعكس مدى اهتمام المديرية بتطوير المهارات الفنية لدى الطلاب تفعيلاً لتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ،دعمه الكامل وتشجيعه للمواهب المتميزة وتنفيذ خطة للمزج بين العلم والموهبة، والتوسع في تنمية العديد من المهارات للطلاب وجذبهم للمؤسسات التعليمية.