بعد نجاح طب الأزهر.. اكتشف شروط إعادة زراعة اليد وكم ساعة تظل حية

تمكن فريق من طب الأزهر من إعادة زراعة يد شاب بعد قطعها وذلك بمستشفى السيد جلال بالقاهرة.

تصدر فريق طبي من الأزهر الترند بعد تمكنهم من إعادة زراعة يد شاب بعد قطعها بشكل كامل من الجسد وتعد هذه العملية من أهم العمليات الحديثة التى تعيد الأمل لضحايا الحوادث والصراعات.

فى ضوء نجاح فريق طب الأزهر فى إعادة زراعة يد شاب بعد قطعها، نكشف لكم أهم المعلومات عن إعادة زراعة الأعضاء المختلفة لجسم نفس المريض وكم ساعة يمكن أن تظل خارج الجسم .

ماهى عملية إعادة زر اعة يد



ووفقا لما جاء فى موقع “ elvizgasimov” فإن عملية إعادة زراعة يد مبتورة أو اعادة زراعة الأعضاء المختلفة تتم من خلال عملية جراحة معقدة لربط أجزاء الجسم التي فُقد اتصالها تمامًا بالجسم جراحيًا.

كانت أول عملية إعادة زراعة الأعضاء ناجحة في عام ١٩٦٢ وقد أجراها مالث ومي خان، في الجزء العلوي من عظم العضد لمريض يبلغ من العمر اثني عشر عامًا وفي عام ١٩٦٣، أجريت عملية إعادة زراعة للساعد.

أهداف جراحة إعادة الزراعة هي:

استعادة عملية وصول الدم إلى الجزء المبتور

استعادة الاتصال العصبي للطرف المبتور لكي يستقبل التعليمات ويعمل بشكل طبيعي

استعادة الخصائص الحركية والحسية للأطراف

استعادة القدرة البشرية على العمل

الهدف من عملية إعادة الزراعة هو إرجاع الطرف المبتور إلى مظهره وموقعه الأصلي واستعادة نشاطه الوظيفي.

شروط إعادة زراعة الأعضاء



خلو المصاب من أى مرض جهازي لأنه لن يكون غير قادر على تحمل عملية جراحية طويلة الأمد

مرور أكثر من ساعات على قطع الطرف بدون تروية له “ إمداد الطرف بالعناصر الموجودة فى الدم”

فى حال التروية يمكن أن يستمر الطرف المبتور صالحا لإعادة الزراعة لمدة تتراوح بين 12 لـ 24 ساعة.



من العلامات التى تمنع إعادة زراعة اليد أو طرف فى الجسم: هى إصابة ضغط أو تمزق شديدة أو خلع الحلقة أو تلوث الجرح المفرط

التخزين غير السليم للجزء المبتور يمنع إعادة زراعته

حالات بتر الكتف لاتصلح لإعادة الزراعة



موانع إعادة الزراعة النسبية العامة

أمراض الأوعية الدموية، داء السكري، ارتفاع ضغط الدم الشرياني

مريض مسن

المرضى المضطربين عقليًا وأولئك الذين يمكنهم إيذاء أنفسهم

موانع الاستعمال النسبية المحلية

آفات في عدة مواقع

انتزاع

قطعتان في منطقة إصبع واحد (الإبهام هو الاستثناء)

نقص التروية المطول

بعد جراحة إعادة الزرع، قد تؤثر بعض العوامل على نتائج الجراحة بعد فترة قصيرة أو طويلة. وتشمل هذه العوامل:

نوع وموقع الإصابة

مدة نقص التروية

مرض السكري

تعاطي الكحول

عمر

جنس

التدخين