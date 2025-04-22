فوز العوامي والليثي بانتخابات صندوق العاملين بالأهرام

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات صندوق العاملين بمؤسسة الأهرام فوز الزميلين إسماعيل العوامي ووائل الليثي عن الصحفيين بعد أن حققا أعلي الأصوات.



وشهدت انتخابات صندوق العاملين بمؤسسة الأهرام إقبالا كبيرا من الصحفيين بالمؤسسة والذين توافدوا على صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم من الصحفيين، كما شهدت إقبالا من المرشحين لمجلس نقابة الصحفيين لمشاركة زملائهم بالاهرام في انتخابات الصندوق.



وعقدت الجمعية العمومية لصندوق العاملين بمؤسسة الأهرام اليوم الثلاثاء بحضور الكاتب الصحفي ماجد منير رئيس تحرير جريدة الأهرام وحشد كبير من الصحفيين بالمؤسسة .