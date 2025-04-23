قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رجّعوا إيدوا المقطوعة .. اكتشف شروط إعادة زراعة اليد وكم ساعة تظل حيّة
في ساعة .. خطوات وأوراق استخراج رخصة القيادة 2025
تراجع عنيف في أسعار الذهب بالأسواق.. ومفاجأة في قيمة الجنيه
بيعمل شو .. لاعب الزمالك السابق يرد على تصريحات ميدو
رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة: الإعلام المصري يجب أن يكون المرجع الأول للمعلومات|فيديو
مصرع 26 شخصًا في هجوم مسـ.ـلح بمنطقة الهمالايا بين الهند وباكستان
غارات أمريكية عنيفة على مواقع للحوثيين في الحديدة
مقابل 50 مليون جنيه .. هل ينتقل ابن النادي الأهلي إلى الزمالك؟
موعد زيادة المرتبات 2025 للقطاعين الحكومي والخاص
كاميرا سرية داخل الصيدلية لفضح الفتيات .. القصة الكاملة لصيدلي منوف
المجلس القومي للإعاقة يطالب بـ45 يومًا إجازة لذوي الهمم في القطاع الخاص
ترامب: سنجني أموالاً طائلة من الرسوم الجمركية وسنعمل مع الصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الحب لا يكفي وحده لاتخاذ قرار الزواج.. التضحية والأمان والاحترام

لماذا لا يكفي الحب لإتخاذ قرار الزواج؟
لماذا لا يكفي الحب لإتخاذ قرار الزواج؟
آية التيجي

بعد انتشار أخبار عن انفصال بعض الفنانين والمشاهير والبلوجر، فهل الحب وحده لا يكفي لاتخاذ قرار الزواج.

لماذا لا يكفي الحب لإتخاذ قرار الزواج؟

 وأكد الدكتور أحمد أمين، المتخصص في العلاقات الإنسانية، أن هناك العديد من الأزواج الذين ارتبطوا بدافع الحب فقط، لكنهم واجهوا صعوبات أدت إلى فشل العلاقة لاحقًا.

وأوضح أمين في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن الزواج هو التزام طويل الأمد وليس مجرد لحظات عاطفية، بل يحتاج إلى مجموعة من المقومات الأساسية التي تضمن استمراريته ونجاحه.

وأضاف أمين، إلى أن
“الحب بداية رائعة، لكنه لا يُبني عليه زواج ناجح دون وجود تفاهم وتواصل واحترام متبادل، فالمشاعر وحدها لا تصمد أمام تحديات الحياة اليومية.”

وأشار أمين، إلى أن الحياة الزوجية لا تخلو من الضغوط، سواء كانت مرتبطة بالمسؤوليات اليومية أو بتربية الأطفال أو حتى بالمشكلات الاقتصادية والصحية.

لماذا لا يكفي الحب لإتخاذ قرار الزواج؟

وتابع امين، “من يعتقد أن الزواج رحلة رومانسية دائمة يواجه صدمة الواقع. ما يحافظ على العلاقة هو النضج والقدرة على التحمل، وليس فقط المشاعر.”

وأكد د. أمين، أن التوافق بين الطرفين لا يتحقق تلقائيًا بسبب الحب، موضحًا أن هناك حالات كثيرة يكون فيها الحب موجودًا، لكن الشريكين غير قادرين على التعايش سويًا بسبب اختلافات في نمط الحياة أو القيم أو الأهداف.

وشدد امين، على أن العلاقة الصحية تتطلب الأمان النفسي والاحترام المتبادل، قائلاً: "الحب لا ينمو في بيئة مليئة بالتوتر أو الخوف. يجب أن يشعر الطرفان بالأمان ليتمكنا من التعبير عن أنفسهما بحرية وصدق."

لماذا لا يكفي الحب لإتخاذ قرار الزواج؟

واختتم د. أحمد أمين تصريحه بالتأكيد على أن الحب الحقيقي لا يقوم فقط على المشاعر، بل هو اختيار واعٍ ومتجدد يوميًا، يتطلب الالتزام والعمل المشترك من الطرفين.


وأختتم د امين، أن “الزواج الناجح لا يُبنى على الحب فقط، بل على حب ناضج، مدروس، مدعوم بالتفاهم والاحترام والاستعداد للتضحية.”

الحب الزواج انفصال الفنانين المشاهير البلوجر الأزواج فشل العلاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد تعلن مواعيد العمل بالتوقيت الصيفى

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب من أعلى قمة لها.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

شهادات بنكيه

البنك الأهلي يخفض العائد على الشهادة البلاتينية المتغيرة

زيزو

عاوز يرجع بشرط .. شوبير يعلن مفاجأة عن زيزو في الزمالك

فتاة المترو

رقص وحركات مريبة.. القصة الكاملة لفتاتي المترو بعد إخلاء سبيلهما

الإيجار القديم

مفيش طرد .. مفاجآت جديدة للملاك والمستأجرين بـ قانون الإيجار القديم

المنشور الذي تسبب في الأزمة

حكاية بوست لـ جراح شهير أهان الممرضات.. كوثر محمود تصعد ضده

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط .. وهذه قيمة الجنيه الآن

ترشيحاتنا

تربية الأبناء

هل يحاسب الآباء على تربيتهم للأبناء؟.. أستاذ بالأزهر يجيب

الدكتور ربيع الغفير

ربيع الغفير يحذر من بعض السلوكيات: فساد لا يحبه الله

الدكتور ربيع الغفير

ربيع الغفير: المسئولية من جوهر شخصية المسلم وأساس نهضة المجتمع

بالصور

الحب لا يكفي وحده لاتخاذ قرار الزواج.. التضحية والأمان والاحترام

لماذا لا يكفي الحب لإتخاذ قرار الزواج؟
لماذا لا يكفي الحب لإتخاذ قرار الزواج؟
لماذا لا يكفي الحب لإتخاذ قرار الزواج؟

الموسيقار عمر خيرت يشارك جمهور الأوبرا الاحتفالات بأعياد الربيع على المسرح الكبير

عمر خيرت
عمر خيرت
عمر خيرت

رجّعوا إيدوا المقطوعة .. اكتشف شروط إعادة زراعة اليد وكم ساعة تظل حيّة

إعادة زراعة يد مبتورة
إعادة زراعة يد مبتورة
إعادة زراعة يد مبتورة

أغربها بخاخ الأنف والشمس الحارقة .. حاجات غير متوقعة ترفع السكر في الدم وتهددك بالمرض| احترس منها

مرض السكر
مرض السكر
مرض السكر

فيديو

القبض علي سارة خليفة

حاصلة على الابتدائية.. مفاجآت صادمة في التحريات عن زعيمة مصانع البودر

ويجز وبابلو

ويجز vs بابلو.. وعمرو أديب عن الخناقة: معركة شرسة دايرة

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

عمر محمد رياض: أهلي كانوا رافضين دخولي الفن وجدتي شهيرة اول من لمست موهبتي .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: محادثات مسقط.. هل تكون بداية النهاية؟!

د. محمد عسكر - خبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب.. إحذروا النسخ المُهَكَّرة من شات جي بي تي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

المزيد