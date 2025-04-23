سمير عمر: مصر تملك السمعة والمكانة لبناء علامة إعلامية قوية

قال الكاتب الصحفي سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: نسعى إلى تقديم إعلام يليق بقيمة هذه المهنة، ويؤمن بدوره في رفع وعي المواطنين، وهناك دولًا تسعى لبناء علامة تجارية إعلامية وتدفع الأموال من أجل هذا، بينما مصر تملك بالفعل التاريخ والمكانة والسمعة التي تؤهلها لذلك.



وتابع خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على شاشة ON،:" لا بد أن ندرك أن هناك دولًا تدفع أموالًا طائلة لبناء علامة تجارية إعلامية تُمثلها عالميًا. وهذا الأمر ليس بدعة، بل هو معروف بين صناع القرار السياسي والإعلامي."



وأشار إلى أن:"مصر لا تحتاج إلى بناء سمعة أو علامة تجارية، فهي تملك تاريخًا وجغرافيا وعمقًا حضاريًا يكفي لجعلها في المقدمة."

واستعاد ذكرياته قائلًا:"أتذكر أثناء عملي في قناة الجزيرة، في أزمة معينة، دار نقاش حول: هل يحق لنا انتقاد ما يحدث في مصر رغم أننا لسنا مصريين؟ وحدث خلاف وقتها، وقيل: كلٌّ يلتزم ببلده. كنت سعيدًا وقتها لأن أشقاء عرب كانوا منشغلين بالشأن المصري. لأن اللحظة التي يتوقف فيها الناس عن متابعة مصر، تعني أن مصر لم تعد مهمة بالنسبة لهم."

صورة العالم



وختم مشددًا:" مصر دولة مهمة في كل الافكار ففي الفكر القومي الاشتراكي ، مصر تُعرف بـ 'إقليم القاعدة'، وبدونها لا تقوم قائمة. وفي الفكر الإسلامي، هي 'خير أجناد الأرض' و'جنة الله في أرضه'. ومن خرجت منها، أمّ العرب السيدة هاجر أما في التصور الليبرالي، فمصر هي "صورة العالم."