قرار جديد بشأن حبس عنصر إجرامي خطير بالقاهرة

قرّرت جهات التحقيق بالقاهرة تجديد حبس عنصر إجرامي خطير لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة جلب مواد مخدرة وترويجها على نطاق واسع بمنطقة دار السلام.

المواد المخدرة

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد أكدت نشاط المتهم، الذي تبين أن "له معلومات جنائية"، في مجال جلب المواد المخدرة وتوزيعها على عملائه، متخذًا من منطقة دار السلام وكرًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته أكثر من كيلو جرام من مخدر "الإستروكس"، وماكينة تغليف لتجهيز وتعبئة المواد المخدرة، وفرد خرطوش، وكمية من المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات.

وبمواجهته، أقر المتهم بنشاطه الإجرامي في جلب وترويج المواد المخدرة، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.