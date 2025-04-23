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تركي آل شيخ يكشف عن رغبة الراحل سليمان عيد قبل وفاته
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تركي آل شيخ يكشف عن رغبة الراحل سليمان عيد قبل وفاته

سليمان عيد
سليمان عيد
تقى الجيزاوي

كشف المستشار تركي آل الشيخ عن رغبة الفنان الراحل سليمان عيد في العودة للمشاركة في الأعمال المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض، كما شارك في السابق، مؤكدًا أنه سيتعاون مع نجله عبده خلال الفترة المقبلة.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "الله يرحم الفنان الطيب سليمان عيد... بلغني أخي عدنان كيال، المسؤول عن المسرحيات في موسم الرياض، أن سليمان -رحمه الله- شارك وأسعد الكثير من الجماهير في أكثر من 10 مسرحيات خلال السنوات الست الأخيرة في المملكة، وأنه أبلغه منذ أيام برغبته في المشاركة بالموسم القادم في مسرحية مع النجم الكبير كريم عبدالعزيز، لكن القدر لم يمهله، وهذه إرادة الله.
لذلك، وجهت شركة 'صلة' والأخ عدنان، باعتبار سليمان مشاركًا في المسرحية والموسم القادم، وأيضًا بلغني أن ابنه عبده يعمل في الإنتاج خلف الكواليس، ووجهت بالاستفادة منه خلال الموسم".

وفاة سليمان عيد

غيب الموت صباح الجمعة الماضي الفنان سليمان عيد عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، إلا أن حالته تدهورت سريعًا، ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وقد شُيّع جثمان الفنان الراحل من المسجد الكبير بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد، في جنازة مهيبة حضرها عدد كبير من نجوم الوسط الفني، الذين حرصوا على وداع زميلهم في لحظاته الأخيرة.

وسادت أجواء من الحزن الشديد خلال مراسم التشييع، وسط مشاهد مؤثرة، كان أبرزها انهيار الفنّانين صلاح عبدالله، وأحمد السقا، وحمدي الميرغني، الذين لم يتمالكوا دموعهم تأثرًا برحيل صديقهم المقرب.

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