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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"قصور الثقافة": ملتقى سيناء لفنون البادية وسيلة لحفظ التراث

"قصور الثقافة": ملتقى سيناء لفنون البادية يهدف لعرض الفن البدوي كوسيلة لحفظ التراث
"قصور الثقافة": ملتقى سيناء لفنون البادية يهدف لعرض الفن البدوي كوسيلة لحفظ التراث
أ ش أ

أكدت رئيس الإدارة المركزية للدراسات بهيئة قصور الثقافة حنان موسى، أن ملتقى سيناء الأول لفنون البادية بالعريش، يهدف إلى عرض الفنون والمنتجات البدوية خاصة للأطفال كوسيلة لحفظها من خلال جيل جديد يعهد إليه حمل المسئولية في المستقبل، وجمع التراث وتطويره.


وقالت رئيس الإدارة - في مداخلة مع قناة "النيل" للأخبار اليوم /الأربعاء/ - "إن الملتقى يضم مجموعة من فرق الفنون البدوية والشعبية من عدة محافظات، وتظهر تنوع الفنون البدوية في كل منطقة ومحافظة، وتضم ورش حكي تفاعلية للأطفال والشباب وعرض السيدات لمنتجاتهن من الحرف التقليدية لحفظ الفنون".


وأوضحت أن هناك خطة طموحة للحضور القوي لتلك الأنشطة طوال العام وليس فقط في المناسبات، فهناك مجموعة من الملتقيات والفعاليات وبرامج مستمرة لجميع الفئات سواء المرأة أو الأطفال أو الشباب أو كبار السن، لكن مع الاحتفال بعيد تحرير سيناء كان لابد من الاحتفال بطريقة خاصة.


يضم الملتقى ندوات علمية وعروضا فنية مختلفة بمشاركة فرق هيئة قصور الثقافة، وأمسيات شعرية بحضور نخبة من شعراء البادية، بالإضافة إلى ورش فنية وورش حكي تفاعلية مخصصة للأطفال، ودوري للألعاب الشعبية ولقاءات مع نماذج ناجحة ومتميزة من مشروع أهل مصر، إلى جانب معرض للورش الفنية والحرفية.

هيئة قصور الثقافة ملتقى سيناء الأول لفنون البادية بالعريش المنتجات البدوية الحرف التقليدية لحفظ الفنون

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