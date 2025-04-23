«صباح البلد» يستعرض أسعار الذهب اليوم الأربعاء| فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة “صدى البلد”، خلال فقرته الاقتصادية، أحدث أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم، الأربعاء.

وشهدت الأسعار حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4243 جنيهًا.

أما سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، فقد سجل نحو 4950 جنيهًا.

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث درجة النقاء، نحو 5657 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 39,600 جنيه، دون احتساب المصنعية، والتي تختلف من محل صاغة لآخر.

ويتابع الكثيرون أسعار الذهب بشكل يومي باعتبارها مؤشرًا مهمًا في السوق، سواء للمستثمرين أو الراغبين في الشراء بغرض الادخار أو الزينة.