المراكز التكنولوجية بالوادى الجديد تبدأ تلقى طلبات التصالح على البناء.. 5 مايو

أعلنت محافظة الوادى الجديد ، فتح باب تلقى طلبات المواطنين من أجل التصالح فى مخالفات البناء اعتبارًا من 5 مايو 2025 وتستمر حتى بداية نوفمبر 2025 وذلك لمدة ستة أشهر إضافية، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025، وذلك فى إطار حرص الدولة على تمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم بشكل قانونى ومنظم.

المحافظه تناشد المواطنين بالتوجه للمراكز التكنولوجية

وناشدت المحافظة جميع المواطنين ، الذين لم يتقدموا سابقًا أو لم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم، بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية أو الجهات المختصة لتقديم الطلبات واستيفاء المستندات المطلوبة.

بوضع خطة زمنية عاجلة للانتهاء من جميع حالات التصالح

ووجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بوضع خطة زمنية عاجلة للانتهاء من جميع حالات التصالح على مخالفات البناء وحالات التقنين، وسرعة البت فى طلبات التقديم المقدمة من المواطنين لتمكينهم من التقدم للتصالح، وإنهاء إجراءات الطلبات المقدمة، واستمرار أعمال المعاينات والبت وتلقى الطلبات بالفترات المسائية وأيام الجمع والعطلات، تيسيرًا على المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها حيال المتعدين غير الجادين فى تقنين أوضاعهم، ووقف المرافق والدعم التموينى والأسمدة الزراعية بعد توجيه الإنذارات.