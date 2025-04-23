ظهور وجه مبتسم في سماء مصر | إيه الحكاية

تحدث الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن حدث فلكي نادر بظهور وجه مبتسم في سماء مصر باسم "الاقتران الثلاثي"، قائلا: “إقتران الكواكب مع بعضها أو مع القمر يحدث دائما”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه فى يوم 25 إبريل الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة سنجد كوكب الزهرة أعلي القمر، وتحتهم زحل، وهذا من الممكن أن يري بالعين المجردة.

وتابع: “يمكن رؤيته عند النظر بإتجاه الشمس وقبل الشروق، أما حكاية أنه سيكون مبتسم فمن الممكن أن يري أقصي الغرب بإتجاه الولايات المتحدة”.