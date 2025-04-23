قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الفلسطيني: يجب رفع حصار الاحتلال عن قطاع غزة والسماح ودخول المساعدات
مصرع مهاجر من أصول أفريقية.. ماذا يحدث بسجون إيطاليا؟
بنك مصر يوقف إصدار الشهادة السنوية ويخفض العائد 2% على الشهادات الادخارية
وفاة الإعلامي صبحي عطري.. من هو مذيع الفن الشهير وكيف فارق الحياة ؟
أسامة ربيع: تدشين "عزم 1 و2" خطوة جديدة لتعزيز قدرات قناة السويس البحرية
محمد صلاح يشارك جمهوره صورة برفقة أرنولد
إحباط محاولة تهريب 16 طن دقيق مدعم للسوق السوداء
أسامة ربيع: القاطرتان الأكبر في البحر الأحمر ونعمل على تصنيع أسطول صيد
رئيس قناة السويس: نسعي لتنفيذ أسطول كامل للصيد تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي
بث مباشر.. رئيس قناة السويس يشهد إطلاق أول قاطرتين بحريتين مصريتن الصنع
جبالي مهنئا الرئيس السيسى: تحرير سيناء كان أهم مكاسب ملحمة أكتوبر المجيدة
بإطلالة ناعمة.. نانسي عجرم تخطف أنظار جمهورها بفستان أسود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سوق الشوكولاتة في الإمارات يواجه تحديات "مرّة" بفرص "حلوة" للنمو في 2025

أرشيفية
أرشيفية
ولاء عبد الكريم

يشهد سوق الشوكولاتة في الإمارات العربية المتحدة تحولًا ديناميكيًا في 2025، مدفوعًا بارتفاع غير مسبوق في أسعار الكاكاو العالمية، وتغير أنماط الاستهلاك، وزيادة الإقبال على المنتجات الفاخرة. 

ويقدّر حجم السوق بنحو 736 مليون دولار في عام 2024، مع توقعات بنمو مستدام خلال السنوات القادمة رغم الضغوط الناتجة عن تقلبات الأسعار وتكاليف الإنتاج المتزايدة.

وقال جوش جيلبرت، محلل السوق في منصة "إيتورو": "بينما يواصل قطاع الشوكولاتة في الإمارات ازدهاره، فإن الشركات المصنعة تواجه ضغوطًا كبيرة لإعادة النظر في استراتيجيات التسعير وتطوير المنتجات لمواكبة تحديات السوق العالمية".

طفرة "شوكولاتة دبي" تضيء السوق


رغم التحديات، يبرز منتج "شوكولاتة دبي" كقصة نجاح محلية بامتياز، حيث حقق رواجًا واسعًا بفضل دمجه بين الفستق والطحينية ونكهاته المستوحاة من التراث المحلي. وقد لاقى المنتج إقبالًا كبيرًا في الأسواق العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي، مما عزز من مكانة المنتجات الإماراتية الفاخرة على الساحة الدولية، وسلط الضوء على توجه المستهلكين نحو الحلويات الفريدة القابلة للمشاركة والتصوير.

تحولات استراتيجية لمواجهة التكاليف


في ظل استمرار التقلبات، تتبنى الشركات استراتيجيات جديدة، منها تقليص حجم المنتجات (Shrinkflation) دون تغيير الأسعار، والتركيز على النكهات المبتكرة والتغليف الفاخر لجذب الفئات العمرية الشابة. ومع توقعات بفرض رسوم جمركية محتملة من كبار منتجي الكاكاو في أفريقيا، تتزايد أهمية الابتكار والمرونة في سلسلة التوريد.

رغم التحديات... السوق يبقى واعدًا


ورغم العوامل الضاغطة، لا تزال التوقعات إيجابية، خصوصًا في مواسم الأعياد والمناسبات الخاصة، التي تسجل فيها المبيعات ارتفاعًا ملحوظًا. وأكد جيلبرت: "العلامات التجارية القادرة على التكيف مع المتغيرات، والملتزمة بجودة المنتج والهوية المحلية، ستتمكن من الحفاظ على مكانتها وتحقيق النمو المستدام في بيئة مليئة بالتحديات".

سوق الشوكولاتة الإمارات أنماط الاستهلاك المنتجات الفاخرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تراجع عنيف في أسعار الذهب بالأسواق.. ومفاجأة في قيمة الجنيه

تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

نداء هام من البنك الأهلي لملايين العملاء

الذهب

بعد وصول الجرام لـ 5 آلاف جنيه.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب

الذهب

بعد ارتفاعه الجنوني.. رئيس شعبة الذهب يكشف السبيل الوحيد لانخفاض الأسعار في مصر|فيديو

حمو بيكا

خان عشرة السنين .. حمو بيكا يتعرّض للسرقة |تفاصيل

الدواجن والبيض

تراجع قوي يضرب أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

أرشيفية

بعد تراجع كبير.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. مفاجأة سارة للموظفين والطلاب الأيام المقبلة

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. مفاجأة سارة للموظفين والطلاب بعد شم النسيم

ترشيحاتنا

هل يحتاج طفلي الرضيع إلى شرب الماء؟ وإن كان نعم، فمتى؟ وكم؟

قطرة تربك قلوب الأمهات الجدد.. متى يشرب رضيعي الماء؟ وما الكمية الآمنة؟

مرسيدس

مرسيدس تتحول بالكامل إلى تسلا بهذه التقنيات.. تفاصيل

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أزمة الدعم لا توقف إبداع مهرجان الإسكندرية.. دورة 11 تتألق رغم الصعوبات

بالصور

حتى لا يتحوّل إلى قنبلة صامتة.. 5 نصائح ذهبية قبل تشغيل التكييف لأول مرة بعد الشتاء

5 نصائح ذهبية قبل تشغيل التكييف لأول مرة بعد الشتاء
5 نصائح ذهبية قبل تشغيل التكييف لأول مرة بعد الشتاء
5 نصائح ذهبية قبل تشغيل التكييف لأول مرة بعد الشتاء

أغلى سيارة من رينو على الإطلاق.. سعرها 185 ألف دولار

رينو
رينو
رينو

فستان جريء.. كارولين عزمي تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

قطرة تربك قلوب الأمهات الجدد.. متى يشرب رضيعي الماء؟ وما الكمية الآمنة؟

هل يحتاج طفلي الرضيع إلى شرب الماء؟ وإن كان نعم، فمتى؟ وكم؟
هل يحتاج طفلي الرضيع إلى شرب الماء؟ وإن كان نعم، فمتى؟ وكم؟
هل يحتاج طفلي الرضيع إلى شرب الماء؟ وإن كان نعم، فمتى؟ وكم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مسلسل «Adolescence» دراما تحاكم المجتمع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 51

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: محادثات مسقط.. هل تكون بداية النهاية؟!

د. محمد عسكر - خبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب.. إحذروا النسخ المُهَكَّرة من شات جي بي تي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

المزيد