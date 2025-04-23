سوق الشوكولاتة في الإمارات يواجه تحديات "مرّة" بفرص "حلوة" للنمو في 2025

يشهد سوق الشوكولاتة في الإمارات العربية المتحدة تحولًا ديناميكيًا في 2025، مدفوعًا بارتفاع غير مسبوق في أسعار الكاكاو العالمية، وتغير أنماط الاستهلاك، وزيادة الإقبال على المنتجات الفاخرة.

ويقدّر حجم السوق بنحو 736 مليون دولار في عام 2024، مع توقعات بنمو مستدام خلال السنوات القادمة رغم الضغوط الناتجة عن تقلبات الأسعار وتكاليف الإنتاج المتزايدة.

وقال جوش جيلبرت، محلل السوق في منصة "إيتورو": "بينما يواصل قطاع الشوكولاتة في الإمارات ازدهاره، فإن الشركات المصنعة تواجه ضغوطًا كبيرة لإعادة النظر في استراتيجيات التسعير وتطوير المنتجات لمواكبة تحديات السوق العالمية".

طفرة "شوكولاتة دبي" تضيء السوق



رغم التحديات، يبرز منتج "شوكولاتة دبي" كقصة نجاح محلية بامتياز، حيث حقق رواجًا واسعًا بفضل دمجه بين الفستق والطحينية ونكهاته المستوحاة من التراث المحلي. وقد لاقى المنتج إقبالًا كبيرًا في الأسواق العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي، مما عزز من مكانة المنتجات الإماراتية الفاخرة على الساحة الدولية، وسلط الضوء على توجه المستهلكين نحو الحلويات الفريدة القابلة للمشاركة والتصوير.

تحولات استراتيجية لمواجهة التكاليف



في ظل استمرار التقلبات، تتبنى الشركات استراتيجيات جديدة، منها تقليص حجم المنتجات (Shrinkflation) دون تغيير الأسعار، والتركيز على النكهات المبتكرة والتغليف الفاخر لجذب الفئات العمرية الشابة. ومع توقعات بفرض رسوم جمركية محتملة من كبار منتجي الكاكاو في أفريقيا، تتزايد أهمية الابتكار والمرونة في سلسلة التوريد.

رغم التحديات... السوق يبقى واعدًا



ورغم العوامل الضاغطة، لا تزال التوقعات إيجابية، خصوصًا في مواسم الأعياد والمناسبات الخاصة، التي تسجل فيها المبيعات ارتفاعًا ملحوظًا. وأكد جيلبرت: "العلامات التجارية القادرة على التكيف مع المتغيرات، والملتزمة بجودة المنتج والهوية المحلية، ستتمكن من الحفاظ على مكانتها وتحقيق النمو المستدام في بيئة مليئة بالتحديات".