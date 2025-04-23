انخفاض أسعار الدواجن والبيض.. الشعبة تكشف الأسباب

شهدت الأسواق المصرية خلال الأيام الماضية انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الدواجن بأنواعها والبيض، وسط تحسن في المعروض واستقرار في مدخلات الإنتاج.

وأكد الدكتور عبدالعزيز السيد، في تصريحات خاصة لصدى البلد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن التراجع جاء نتيجة انخفاض أسعار الأعلاف عالمياً واستقرار سعر صرف الدولار، مما ساعد على تقليل تكلفة الإنتاج.

وأوضح "السيد" أن سعر كيلو الدواجن البيضاء انخفض من 75 إلى 65 جنيهاً بالمزرعة، بتراجع قدره 10 جنيهات، فيما بلغ سعرها للمستهلك نحو 75 جنيهاً للكيلو. كما سجلت الدواجن الساسو 85 جنيهاً للكيلو بانخفاض 7 جنيهات، والدواجن البلدي تراجعت إلى 95 جنيهاً بعد أن كانت تتراوح بين 105 و110 جنيهات.

أما أسعار البط، فقد سجل البط المسكوفي نحو 95 جنيهاً للكيلو مقارنة بـ110 جنيهات في الأسابيع الماضية، بينما انخفض سعر البط المولار إلى 85 جنيهاً بدلاً من 100 جنيه، بانخفاض يتراوح بين 10 إلى 15 جنيهاً. كما تراجعت أسعار الأمهات البيضاء إلى 55 جنيهاً للكيلو.

وفيما يخص البيض، أشار رئيس الشعبة إلى أن كرتونة البيض الأبيض تراجعت إلى ما بين 90 و93 جنيهاً مقارنة بـ105 جنيهات سابقاً، بينما انخفضت كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 95 جنيهاً بعد أن كانت تتجاوز 110 جنيهات، وسجلت كرتونة البيض البلدي نحو 100 جنيه مقارنة بـ115 جنيهاً، بانخفاض تراوح بين 12 و15 جنيهاً.

وشدد "السيد" على أن السوق يشهد حالة من الاستقرار النسبي، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في الأسعار حال ثبات مدخلات الإنتاج

وأكد أهمية تكاتف جهود الدولة والقطاع الخاص للحفاظ على استدامة الإنتاج وتحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك والمربي.