حمزة المثلوثي يثير الجدل برسالة غامضة:الدنيا لا تستحق

وجه التونسي حمزة المثلوثي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة غامضة، بعد انتشار أنباء رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب المثلوثي ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: للمرة الثانية والثالثة والمليون، الدنيا لا تستحق أي حرب نفسية سواء كانت هذه الحرب مع نفسك أو مع أي شخص آخر.

وأضاف: الحياة تنقلب في لحظة، صحتك قد تخونك وأحبابك قد يتركونك في لحظة، لا يوجد ضمان لأي شيء ولو لدقيقة واحدة الأحوال كلها تتبدل في ثوان.

وتابع: لا داعي للصراعات اللحظات التي تمر عليك وأنت سليم ومعافى ومنعم بوجود أحبابك حولك بعمر كامل من التوتر والقلق والتفكير.

وأختتم: ادعوا الله أن يرزقكم لين القلب وأن تمروا مرور الكرام خفافًا خفافًا على بعضكم البعض وأن يرزقكم راحة البال لأن راحة البال لا تُقدر بثمن.