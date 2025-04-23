أخبار الفن.. وفاة الإعلامي صبحي عطري.. تعليق هالة صدقى على حفظ تحقيق فى قضية شاليمار

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية.

مات منذ ثلاثة أيام.. تفاصيل جديدة في وفاة الإعلامي صبحي عطري

كشف الإعلامى اللبنانى ربيع هنيدي عن تفاصيل جديدة فى وفاة الإعلامي صبحي عطري الذى رحل عن عمر ناهز 48 عاما.

وقال ربيع هنيدي: "لكل من اتصل يستفسر محبة عن وفاة صبحي الذي رحل عن عمر ناهز 48 عاما، بلغني أنه توفي في ألمانيا من قرابة ثلاثة أيام بسكتة قلبية لكن لم نعلم برحيله إلا فجر اليوم، ادعوا لصبحي وأمواتنا أجمعين بالرحمة".

أول تعليق من هالة صدقى على حفظ التحقيق في اتهامات خالد يوسف وشاليمار

نشرت الفنانة هالة صدقي تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، فى أول تعليق لها بعد حفظ التحقيق معها فى قضية اتهامها بالشهادة الزور التى تم رفعها من قبل المخرج خالد يوسف وزوجته شاليمار الشربتلي.

وقالت هالة صدقي: “شكرا للمستشار شريف حافظ على مجهوده ولسه ولسه ولسه، عمري ما قلت غير كلمة حق وعمري ما قلت إلا الحقيقة واللي يعرفني عن قرب يعرف إن قلبي ميت وعمري ما خفت ولا عمر أي حاجة في الدنيا تخوفني إلا ضميري قدام ربنا”.

وفاة صبحي عطري.. حلم لم يتحقق ولحظاته الأخيرة

توفي خلال الساعات الماضية المذيع الشهير صبحي عطري، مقدم برنامج et بالعربي، المذاع علي مجموعة قنوات mbc.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عنه واللحظات الأخيرة فى حياته.

كتب حساب “ET بالعربي”: “في خبر حزين وقاسٍ على فريق ET بالعربي ومجموعة كاريزما للإعلام، ننعي ببالغ الحزن والأسى زميلنا العزيز صبحي عطري، نتقدّم من أهله وأصدقائه بأحر التعازي القلبية، رحم الله صبحي وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان”.

حجاب ابنته ومرضها ووصيته.. تصريحات نارية للفنان ماجد المصري

أثار الفنان ماجد المصري، حالة من الجدل الواسع فور ظهوره فى برنامج مع الإعلامي علي ياسين في برنامج "الفصول الأربعة" المذاع عبر قناة الجديد "فن" اللبنانية، وذلك بسبب تصريحاته النارية والتى نرصدها فى التقرير التالى.