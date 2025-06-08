"بيطري أسوان": ذبح 1068 رأس ماشية بالمجازر الآلية المعتمدة خلال ثالث أيام العيد

قال مدير مديرية الطب البيطري بأسوان الدكتور جمعة مكي إن إجمالي أعداد رؤس الماشية والخراف الحية التي تم ذبحها بالمجازر الآلية المعتمدة خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك بلغ 1068 رأس ماشية.



وأضاف مكي - في بيان اليوم /الأحد/ - أن ذلك يأتي تنفيذًا لقرار محافظ أسوان بفتح المجازر الحكومية بالمجان طوال أيام العيد، حيث شملت الماشية التي تم ذبحها 1053 عجلًا بقري، و8 ذكور جاموسي، و7 خراف ضأن.



وأوضح أنه تم فتح المجازر مجانًا للمواطنين لذبح الأضاحي والكشف عليها ظاهريًا قبل الذبح، والكشف عليها بعد الذبح والسلخ والتجويف وفتح العقد اللمفاوية وباقي الدلائل الكشفية على الذبيحة؛ للتأكد من خلوها من المسببات المرضية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



وتابع "أن الاقبال كان كبيرًا من المواطنين على الذبح بالمجازر الحكومية المعتمدة، وخاصة مجازر إدارة أبوسمبل السياحية البيطرية"، منوهًا بأنه تم أيضًا متابعة أعمال الذبح لصالح جمعيات مصر الخير وبنك الطعام المصري، في حين تم توفير المناخ الملائم لإتمام الذبح والتقطيع والتعبئة داخل مجزر أبوسمبل تحت إشراف بيطري متخصص.

