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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قصور الثقافة تحتفل بعيد الأضحى في شرم الشيخ والطور و أبو زنيمة

احتفال قصر ثقافة جنوب سيناء بعيد الأضحى
احتفال قصر ثقافة جنوب سيناء بعيد الأضحى
ايمن محمد

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء، ، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، بعيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة.

أُقيمت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وانطلقت من المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء، بحضور منيرة فتحي، مدير فرع ثقافة جنوب سيناء، وجمهور من أهالي المدينة.

تضمنت الفعاليات عروضا فنية قدمتها فرقة أطفال طور سيناء للفنون الشعبية، بقيادة الفنان أسامة إبراهيم، وشملت مجموعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من التراث الشعبي، منها: "مرحب بالزوار، الحجالة، صعيدي، نوبي"، واختتمت بفقرة التنورة التراثية التي لاقت استحسان الحضور.

وفي السياق ذاته، وضمن برنامج إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة دكتور  شعيب خلف، نظم فرع ثقافة جنوب سيناء احتفالا بعيد الأضحى على مسرح السلام بمدينة شرم الشيخ، بحضور مجدي أبو الفتوح، نائب رئيس المدينة، والشاعرة أميمة إسماعيل، مديرة قصر ثقافة شرم الشيخ.

استهل الحفل بالسلام الجمهوري، تلاه عرض فني لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة شرم الشيخ، بقيادة المايسترو عمر عدلي، قدمت خلاله باقة من الأغاني الطربية والوطنية، منها: "مدلي وطني، قلبي ومفتاحه، عش الحب، حرمت أحبك"، وسط تفاعل كبير من الحضور.

كما شهد مركز التنمية الشبابية بمدينة أبوزنيمة احتفالا بعيد الأضحى المبارك، بحضور اللواء سامح متولي، رئيس المدينة، وفاطمة جعفر، مديرة بيت الثقافة، وعدد من القيادات التنفيذية وأهالي المدينة. وتألق خلال الحفل عدد من المواهب الفنية بثقافة أبوزنيمة، قدموا مجموعة من الأغاني والأناشيد الدينية والقصائد الشعرية، بمشاركة: فواندة ميسرة، ريماس محمود، مارو ممدوح، ريتال هيثم، زينب محمد، مسك محمد صلاح، وملك محمد محمود.

وفي قصر طور سيناء، أُقيمت ورشة فنية عبر خلالها الأطفال عن مظاهر العيد برسومات إبداعية. كما نظمت مكتبة طابا الثقافية ورشة حكي وسرد قصصي للأطفال لكتاب "الذئب والأطفال السبعة" تأليف محمد الشقيري، قامت بسرده سلمى سليم، بهدف تعزيز القيم الإيجابية لدى النشء، تلاها ورشة لاكتشاف وتنمية المواهب في مجال الرسم، نفذها خليل جمعة، مدير المكتبة، واشتملت على تدريب الأطفال على تصميم رسومات مستوحاة من الطبيعة باستخدام الورق الأبيض وأقلام الألوان.

جنوب سيناء محمود احتفال الثقافة العيد قصور الثقافة

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