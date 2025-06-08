قيادية بحزب المؤتمر الهندي: نساء كشمير يتمتعن بصمود استثنائي رغم المعاناة

قالت سوبريا سولي، القيادية بحزب المؤتمر الوطني الهندي، إنها رغم كونها في صفوف المعارضة في نظام ديمقراطي، تؤمن بأن من واجبها انتقاد الحكومة عند الخطأ.

وأضافت "سولي" خلال لقاء خاص مع الدكتورة منى شكر في برنامج «العالم شرقا»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «في الوقت نفسه، عندما تُحسن الحكومة التصرف، فإنني أشيد بها، لأن ذلك هو النهج الصحيح في ديمقراطية شفافة وحيوية كديمقراطيتنا.. لذلك أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشيد بالوزارة الهندية بالكامل، وبالوزير الذي تابع وراقب أوضاع جامو وكشمير عن كثب».

وتابعت: «لقد تحسنت السياحة بشكل ملحوظ، ولم تُسجل أية هجمات باستثناء الهجوم الأخير، وهو هجوم دولي، وليس قضية داخلية.. المدارس تعمل بشكل طبيعي طوال اليوم، ولا توجد أي اضطرابات على الإطلاق، كما انخفضت معدلات الجريمة.. وأنا أُثني على الحكومة الحالية لما حققته من إنجازات في جامو وكشمير».

وأردفت: «نساء كشمير مثلنا تمامًا، فنحن جميعًا هنديات فخورات.. نساء كشمير يتمتعن بجمال داخلي وخارجي، وهن موهوبات للغاية ويعملن بجد استثنائي في ظل ظروف مناخية قاسية؛ فشتاء كشمير بارد وصيفها معتدل.. وعلى مدار العقدين أو الثلاثة عقود الماضية، عانين الكثير من المعاناة النفسية، ومع ذلك يواصلن الصمود بإرادة لا تلين».