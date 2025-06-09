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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحف مطار القاهرة صالة 2 يستقبل زوارة بـ الهدايا

متحف مطار القاهرة صالة 2
متحف مطار القاهرة صالة 2
محمد الاسكندرانى

نظم متحف مطار القاهرة صالة 2 ، ورشه عيد الاضحى المبارك ،والتى تضمنت العديد من الفعاليات والتعرف بالعيد والأضحية وتقديم الأنشطة للزوار.

أوضحت إدارة المتحف أنه تم استقبال الزوار وتقديم الهدايا والتهاني ، إيمانا بالدور الترفيهي للمتحف والتواصل المجتمعى له وترسيخ الوعي الاثري لما يقدمة من خدمات هامة للسائحين والمصريين.

متحف مطار القاهرة صالة 2


يذكر أن المتحف عبارة عن قاعه عرض واحدة تضم 310 قطعه أثرية من مختلف العصور المصرية القديمة حتى عصر الأسرة العلوية .                                                                        
لفتت الإدارة ، أن المتحف يضم مجموعة من الفتارين تمثل فترات تاريخية متنوعة: فاترينه عصر المصري القديم، فاترينه العصر القبطي،  فاترينه الاديان، فاترينه العصر الإسلامي، فاترينه الأسرة العلوية.

وبدأت فكرة إنشاء المتحف عام 2020، في إطار الجهود المبذولة والمبادرات والرؤى من أجل تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وإبراز عراقة حضارتها القديمة. وقد أقيم المتحف بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وتم افتتاحه عام 2021.

ويشمل العرض المتحفي فترات تاريخية مختلفة فهو  سيناريو غني يشمل جميع العصور بداية من عصر الدولة القديمة، وينتهي بالعصر الحديث(عصر الأسرة العلوية)، بالإضافة إلى قطع تُبرز كينونة مِصر كمهد لكافة الأديان السماوية.

متحف مطار القاهرة صالة 2 مطار القاهرة صالة 2 متحف مطار القاهرة عيد الاضحى العيد

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