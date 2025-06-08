المخابرات الإيرانية تحصل على وثائق سرية عن المفاعلات النووية الإسرائيلية

ظهر وزير المخابرات الإيرانية اسماعيل خطيب اليوم "الأحد"، في بيان رسمي بالتلفزيون الإيراني مُعلنا عن نجاح استخباراتي ضد إسرائيل عقب نجاحهم في التوصل إلى وثائق سرية عن المفاعلات النووية الإسرائيلية.

وجاء هذا الإعلان بالتوقيت الذي كانت تجري فيه المفاوضات النووية بين أمريكا وإيران، التي توسط فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مباشر من أجل منع إندلاع حرب بالشرق الأوسط.

وقال ترامب بوقت سابق إنه منع نتنياهو من توجيه ضربة إلي المفاعلات النووية الإيرانية مفضلا اللجوء للتفاوض دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية.

وترددت مؤخرا أنباء عن محاولة أمريكية بالسماح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3% وهي نسبة ضئيلة جدا بينما نفي الإيرانيون ما يتردد عن سير المفاوضات بين البلدين مؤكدين أن العرض الأمريكي كان يهدف إلى تفكيك المفاعلات النووية الإيرانية بالكامل ومنع التخصيب تماما.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رفض بلاده للمفاوضات الأمريكية بتلك الشروط الحالية مع الاستمرار بترك باب التفاوض مفتوحا لكن بالشروط الإيرانية المقبولة.