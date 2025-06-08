سيد أسامة ميكا يكشف لـ صدى البلد عن كواليس مشاركته في فيلم ريستارت

هنأ الفنان سيد أسامة ميكا جمهوره بعيد الأضحى.

وكشف سيد أسامة في لقاء خاص لصدى البلد عن شخصيته في فيلم ريستارت " بجسد شخصية مصور فوتوغرافي يلجأ للتيكوتوك و السوشيال ميديا بهدف الربح و يحدث العديد من المفاجآت في الفيلم

و اضاف ميكا " سعيد بالعمل مع النجم تامر حسني و كل فريق العمل و الكواليس كلها تعاون و ايجابية و كوميديا.



جدير بالذكر أن "ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، محمد أسامة ميكا ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق



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