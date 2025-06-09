اليوم.. استئناف امتحانات الدبلومات الفنية للنظام المهنى والطاقة الشمسية بالوادى الجديد

أكد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، عن استئناف امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2025 التحريرية ، اليوم الاثنين، 9 يونيو وفق الجداول المعلنة وتستمر الامتحانات حتى الخميس 12 يونيو 2025، وذلك لجميع طلبة نظام العمال و المهنى وتخصص طاقة شمسية بالتعليم الصناعى ( الخارجة والداخلة ) فضلا عن الأقسام المختلفة بمدرسة ابوبكر الصديق الصناعية بالفرافرة.

وأضاف وكيل تعليم المحافظة أن غرفة العمليات المشكلة بديوان عام المديرية تباشر أعمالها فى متابعة أعمال الامتحانات والتواصل المستمر مع الإدارات التعليمية وحال رصد أى معوقات أو مشكلات يجرى تذليلها على الفور.