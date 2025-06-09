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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد| تجهيز مقر التأمين الصحي الجديد بالفرافرة.. فتح الحدائق والمتنزهات بالمجان

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بسرعة تجهيز مقر التأمين الصحي الجديد بمدينة الفرافرة، تيسيرًا على أهالي المركز في تلقي الخدمة، والتوسع في توفير الأدوية المقررة للمنتفعين سواء من خلال الصيدليات التابعة للتأمين أو التعاقد مع صيدليات خارجية، والالتزام بمواعيد عمل العيادات الخارجية، تخفيفًا عن المرضى.

وفى سياق متصل، وجّه المحافظ ببحث الاستفادة من مبنى المعمل المجاور للتأمين لخدمة المرضى ونقل المعمل لأحد المباني الحكومية المنتقلة لمجمع المصالح الحكومية الشاغرة، وذلك خلال قيامه بجولة تفقدية مفاجئة بمقر التأمين الصحي بمستشفى الخارجة التخصصي، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على سير العمل.

كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، افتتح مركز إصدار البطاقات الصحية بعيادة الفرافرة، بهدف تيسير عملية استخراج البطاقات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي من سكان مدينة الفرافرة، وذلك لتخفيف عبء السفر عنهم، مما يسهم في توفير الخدمات الصحية بيسر وسهولة.

وقرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد فتح جميع الحدائق والمتنزهات على مستوى مراكز المحافظة الخمس مجانا أمام المواطنين وذلك احتفالا بعيد الأضحي المبارك.

وقال الزملوط ان هناك توجيهات بفتح جميع الحدائق والمتزهات ومراكز الشباب مجانا أمام المواطنين وذلك احتفالا بعيد الأضحي المبارك.

حملة تطوعية لتسوية الطرق بمركز الداخلة في الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد عن تنفيذ مبادرة مجتمعية يقودها أهالي قرية الجيزة التابعة للمركز لتسوية الطرق الرئيسية والداخلية، ورفع المخلفات الصلبة والزراعية، وتجميل الميادين والمداخل العامة بمشاركة 14 معدة ثقيلة بالجهود الذاتية وذلك تضافرًا مع جهود المحافظة لتحسين المظهر الحضاري بالقرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التكامل بين الجهات التنفيذية والمجتمع المدني.

ونفذت فرق تحسين البيئة بالوحدة المحلية حملة نظافة جرى فيها قص وتهذيب الأشجار وازالة النباتات العشوائية داخل مدرسة العاشر من رمضان الاعدادية بمدينة موط وبمحيطها الخارجى ، مما ساهم في تحسين المظهر الجمالي للمدرسة وإضفاء لمسة حضارية على محيطها.

تأتي هذه الأعمال في إطار خطة شاملة لتطوير وتجميل مركز الداخلة، وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للطلاب والمواطنين على حد سواء، وتؤكد الوحدة المحلية استمرار جهودها لتحقيق أفضل مستويات النظافة والتجميل في كافة أنحاء المدينة.

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