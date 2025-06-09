كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن النادي الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت :"الأهلي يضم 18 لاعبا دوليا مقابل 6 لاعبين فقط بالزمالك".

وكان قد أكد محمود حسن “تريزيجيه”، قائد فريق الأهلي، أن الفريق خرج بفوائد كبيرة من المباراة الودية التي خاضها أمام باتشوكا المكسيكي استعداداً لانطلاق بطولة كأس العالم للأندية.

وأوضح أن مثل هذه المباريات تمنح اللاعبين الثقة وتساعد على رفع الجاهزية البدنية والفنية قبل المواجهات الرسمية.





اللاعبون جاهزون والالتزام شعار المرحلة

وفي تصريحات تليفزيونية لقناة “أون سبورت 1”، شدد تريزيجيه على أن جميع لاعبي الأهلي في قمة الجاهزية لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مشوار الفريق بالبطولة، مؤكدًا أن “لا يوجد لاعب غريب عن القلعة الحمراء”، وأن هناك التزاماً كاملاً بالقواعد والانضباط داخل الفريق، وهو ما يميز الأهلي ويمنحه القوة في المحافل الدولية.

الجمهور كلمة السر والدافع للفوز



وأشاد تريزيجيه بجماهير الأهلي، مؤكداً أنها الداعم الأول للفريق في كل البطولات، وقال: “جمهور الأهلي هو المحرك والدافع الحقيقي لتحقيق الانتصارات، ونلعب دائمًا من أجل إسعادهم”. كما أشار إلى أن طموحه الشخصي لا ينفصل عن فلسفة النادي التي تربى عليها، وهي السعي نحو الفوز بأي بطولة يُشارك فيها.