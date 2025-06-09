صندوق مكافحة الإدمان يطلق حملات توعية في حدائق ومناطق "بديلة العشوائيات"

أكد مدحت وهبة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن هناك برامج توعوية تتماشي مع جميع الأعمار، موضحًا أن هناك مفاهيم غير صحيحة بشأن تناول المواد المخدرة.



وقال مدحت وهبة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على قناة الأولى، إن البعض يقول بإن الحشيش مش إدمان، وأن المواد المخدرة تساعد على تنشيط العقل، ونسيان الهموم.



ولفت إلى أنه من خلال تحليل بيانات علاج المدمنين من خلال الخط الساخن 16023، تبين أن المفاهيم غير الصحيحة تجعل بعض الشباب تتجه لهذه المواد المخدرة.



وأشار إلى أن صندوق مكافحة الإدمان أطلق حملات توعية في حدائق ومناطق "بديلة العشوائيات" وأن هناك زيارات مزلية، وأن العلاج يتم بالمجان في سرية تامة.



وأوضح أن البرامج العلاجية تتم بشكل يتماشي مع كل حالة، وهناك نصائح للأسر لكي يتم التعامل مع الشخص الذي يتعاطي المواد المخدرة.

