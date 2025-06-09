استمرار فعاليات مبادرة "العيد أحلى" بمراكز شباب الوادي الجديد

تواصل مراكز الشباب بالوادي الجديد، فعاليات مبادرة "العيد أحلى" بجميع مراكز الشباب بالمحافظة، لليوم الرابع على التوالي احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من البهجة والسعادة التي عمت وجوه الأطفال وأسرهم.

تأتي هذه المبادرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وإشراف محمد فكري يونس، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز الدور المجتمعي لمراكز الشباب وتحويلها إلى منصات جذب للأطفال والنشء خلال المناسبات الدينية والاجتماعية، وفي إطار رؤية الدولة لتمكين النشء وبناء شخصية متوازنة قادرة على التفاعل المجتمعي الإيجابي.

وقال محمد فكري يونس، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن المبادرة التي تدخل عامها الرابع وموسمها السادس على التوالي والتي تهدف إلى نشر البهجة في نفوس الأطفال ودمجهم في الأنشطة الترفيهية والثقافية.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن المديرية وضعت خطة متكاملة لتنظيم الفعاليات بجميع مراكز الشباب بالمحافظة، بالتنسيق مع الإدارات الفرعية، مع توفير كافة الإمكانيات لإنجاح المبادرة.

وأكد "يونس" أن مراكز الشباب فتحت أبوابها منذ الصباح الباكر اليوم الإثنين 9 يونيو 2025، لاستقبال الأطفال والطلائع، الذين شاركوا في عدد من الأنشطة الترفيهية، منها الألعاب الحركية، وتكبيرات العيد، والرحلات الداخلية للملاهي وحدائق الأطفال، بالإضافة إلى عروض مائية داخل حمامات السباحة.

وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من الأطفال، وسط متابعة ميدانية من المنسقين الإعلاميين بإدارة شباب الداخلة، الذين وثقوا اللحظات المميزة والفرحة التي ارتسمت على وجوه المشاركين.

وأطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة "العيد أحلى" منذ عدة سنوات بهدف إحياء الأجواء الاحتفالية داخل مراكز الشباب خلال الأعياد والمناسبات الدينية.

وتستهدف المبادرة الأطفال والطلائع من مختلف الأعمار، من خلال تنظيم أنشطة ترفيهية وثقافية وفنية تُدخل البهجة على نفوسهم وتُعزز ارتباطهم بالمراكز كمراكز إشعاع مجتمعي.

وتشهد المبادرة تنظيم فعاليات متنوعة مثل الألعاب، العروض، المسابقات، وتوزيع الهدايا، إلى جانب الفقرات الدينية والتكبيرات التي تضفي طابعًا روحيًا مميزًا.