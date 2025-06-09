38 عينة من محطات المياه و90 من الشبكات.. حملات مكثفة لحماية صحة مواطني الإسماعيلية

صرَّحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن إدارة صحة البيئة بالمديرية تواصل جهودها المكثفة لحماية الصحة العامة وضمان جودة الخدمات البيئية ومياه الشرب، من خلال المرور الدوري وسحب العينات، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان البيئي والصحي على مستوى المحافظة.

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الصحة للتأمين الطبي خلال أيام العيد، ووفقًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتشديد الإجراءات الرقابية والوقائية على مستوى المحافظة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة مي سامي، مدير إدارة الطب الوقائي، إلى قيام فريق إدارة صحة البيئة برئاسة الدكتورة غادة حسني مدير إدارة صحة البيئة، بتكثيف المرور والإشراف الصحي على المنشآت والمرافق العامة ومنها الأسواق، السلخانات ونقاط الذبيح، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة على مستوى المحافظة.

وتابعت أنه استكمالًا للجهود المستمرة لمراقبة جودة المياه المقدمة للمواطنين، قام مراقبي صحة البيئة بالمرور على ٦ محطات مياه الشرب للتأكد من كفاءة مراحل التنقية وتم سحب ٣٨ عينة من طرود محطات مياه الشرب، وأخذ ٩٠ عينة من شبكات مياه الشرب التابعة لإجراء التحاليل اللازمة؛ للتأكد من سلامتها، كما تم سحب ٦ عينات من حمامات السباحة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، فضلًا عن سحب ٧ عينات مياه معالجة من وحدات غسيل الكلوي، وذلك ضمن خطة الأعمال الوقائية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية.