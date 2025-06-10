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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماسك الأرز الأنسب لبشرتك في الصيف

ماسك
ماسك
ريهام قدري

ماسك الأرز يعتبر من الوصفات الطبيعية الرائعة للعناية بالبشرة، خاصة في فصل الصيف والحر، لأنه يساعد على تهدئة البشرة، تقليل الالتهاب، تفتيح لون الجلد، وامتصاص الزيوت الزائدة.

 إليك طريقة عمل ماسك الأرز المناسب لفصل الحر:

 فوائد ماسك الأرز للبشرة في الحر:

يقلل من لمعان البشرة الدهنية.
يهدئ الاحمرار الناتج عن الشمس.
يساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.
يحتوي على مضادات أكسدة تحارب التجاعيد.
يرطب البشرة إذا تم خلطه بمكونات مناسبة.

 مكونات ماسك الأرز للحر:

ملعقة كبيرة من دقيق الأرز (يمكن طحن الأرز العادي في مطحنة القهوة)
ملعقة كبيرة من الزبادي (لبن روب) – لترطيب وتهدئة البشرة.
نصف ملعقة من ماء الورد – لإنعاش البشرة.
(اختياري) نقطتان من عصير الليمون – للبشرة الدهنية فقط.

 طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة.
ضعي الماسك على بشرة نظيفة (وجهك مغسول ومجفف).
اتركيه لمدة 15–20 دقيقة.
افركي الماسك بلطف بحركات دائرية قبل شطفه بالماء الفاتر.
رشي ماء ورد أو استخدمي مرطب خفيف بعده.

 عدد مرات الاستخدام:

مرتين في الأسبوع كافٍ للحفاظ على نضارة البشرة في فصل الصيف.

 نصائح إضافية:

إذا كانت بشرتك حساسة، تجنبي الليمون.
ضعي الماسك في الليل لتتجنبي التعرض للشمس مباشرة بعده.
جربي الماسك على جزء صغير من اليد أولاً لتتأكدي من عدم وجود تحسس.

ماسك الأرز الصيف طريقة عمل ماسك الأرز فوائد ماسك الأرز

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