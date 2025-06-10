أخبار الوادي الجديد.. الإعلان عن مواعيد وأماكن الاعتذارات الخاصةبامتحانات الثانوية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها: تعليم الوادي الجديد تعلن مواعيد وأماكن الاعتذارات الخاصةبامتحانات الثانوية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن مواعيد وأماكن تقديم الاعتذارات الخاصة بأعمال امتحانات الثانوية العامة دور أول 2025، وذلك فى إطار التعليمات الوزارية الخاصة بهذا الشأن الواردة من الإدارة العامة للامتحانات بالبدء فى تلقى طلبات الراغبين فى الاعتذار عن أعمال امتحان الثانوية العامة الدور الأول (2025) والذين تنطبق عليهم الحالات التي يمكن فيها قبول الاعتذار.

وأوضح الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، موعد بدء تلقي طلبات الاعتذار من المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة (دور أول) للعام 2025، وذلك في الفترة من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس 12 يونيو من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهراً بمقر (مدرسة الزهور الابتدائية القديمة) بإدارة الخارجة التعليمية.

محافظ الوادي الجديد: توزيع لحوم أضاحي 50 رأس ماشية على الأسر المستحقة

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استمرار توزيع لحوم أضاحي 50 رأس ماشية على الأسر المستحقة بمراكز المحافظة الخمسة، وذلك بالتعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى توزيع 3900 كجم لحوم لمستفيدي "تكافل وكرامة".

وصول الدعم للمستحقين

ووجّه المحافظ الشكر للمؤسسات الخيرية على مسهامتهم الإنسانية البارزة، مشيدًا بدور لجان التوزيع المعنية بوصول الدعم لمستحقيه، ترسيخًا لمبدأ تكافؤ الفرص وعدالة التوزيع وتغطية كافة القري والمدن بالمحافظة.

وأكد الزملوط في تصريح له أن مديرية التضامن الاجتماعى أعدت كشوفات مسبقا بأسماء وأماكن الحالات المستحقة وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه خاصة في المناطق البعيدة والقري النائية وذلك بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الخيرية الكبري التى تقوم بتوزيع المساعدات والاضاحي.

أدوات صيانة لأوائل دورات مديرية العمل بالوادي الجديد

كرمت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أوائل خريجي الدورات التدريبية المهنية التي نفذتها مديرية العمل بالمحافظة، للشباب بمركزي الداخلة وبلاط، بحضور أحمد طليب مدير عام مديرية العمل، وحامد الشيخ نائب رئيس مركز الداخلة.

وسلّمت نائب المحافظ الخريجين البالغ عددهم 22 شابًا وشابة، 11 ماكينة خياطة و11 شنطة أدوات صيانة، كما منحتهم مكافآت مالية تشجيعية؛ تقديرًا لتميزهم في الدورات التي تم تنفيذها في مجالات التفصيل والخياطة والطاقة الشمسية والكهرباء والسباكة الصحية والحرف البيئية.

كما وجّهت نائب محافظ الوادى الجديد، بالتنسيق بين المديرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتمويل ودعم الشباب الراغبين في الحصول على قروض مُيسّرة لإقامة مشروعات صغيرة تتيح لهم فرص عمل وعائد اقتصادي، وكذلك التوسع في تنفيذ الدورات التدريبية في مجالات الطاقة الشمسية والحرف اليدوية والبيئية.