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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مش مهم الأمور المادية.. إمام عاشور يكشف موقفه من التجديد مع الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري

أكد إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، أنه لا يمانع تجديد عقده مع النادي في أي وقت، مشيرًا إلى أن عقده الحالي لا يزال يتبقى فيه موسمان، ولم يتم التطرق حتى الآن لمسألة التجديد.

 وأوضح أن الأمور المالية ليست أولوية بالنسبة له، مضيفًا أن التقدير المعنوي من النادي أهم من أي مقابل مادي.

وقال عاشور في تصريحات لقناة “أون سبورت”: “أنا تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت، ولو طُلب مني التجديد سأوافق فوراً، وأعتبر ما أتقاضاه من النادي مجرد تقدير لما أقدمه على أرض الملعب”.

كما أشار إلى أن أحمد يحيى، وكيل أعماله، هو بمثابة أخ له، وهما متفقان دائمًا على ما يخدم مستقبله الكروي.

الصلح مع حسام حسن: لا توجد خلافات حقيقية

وتطرق عاشور للحديث عن علاقته مع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أن ما أُشيع عن وجود خلاف بينهما لم يكن دقيقًا. 

وقال: “تحدثت مع الكابتن حسام حسن وصالحته بشكل بسيط، ولم يكن هناك خلاف كبير كما تم تداوله. بعض الناس يضخمون الأمور، ولكنني دائمًا تحت أمر المنتخب”.

وأضاف: “شرف لأي لاعب أن يتواجد تحت قيادة حسام حسن، فهو رمز كبير في الكرة المصرية، وكان دائمًا يوجه لي النصائح. حلم من أحلامي أن أشارك مع المنتخب في عهده”.
 

اللاعب هو الخاسر في الخلافات مع المدرب

وشدد عاشور على أهمية العلاقة الجيدة بين اللاعب والمدير الفني، قائلاً: “في النهاية، اللاعب هو الخاسر الأكبر إذا دخل في صدام مع المدرب، لأنه يعرف كيف يعاقبه”.

وكشف عاشور عن رغبته في الاستثمار العقاري مستقبلاً، قائلاً: “أخطط للدخول في سوق العقارات تدريجيًا خلال الفترة المقبلة”.
 

طموحات كأس العالم للأندية

واختتم عاشور تصريحاته بالتأكيد على تطلعه لتقديم أداء قوي مع الأهلي في كأس العالم للأندية، قائلاً: “نتمنى أن نقدم بطولة تليق باسم النادي الأهلي وجماهيره، وسنقاتل من أجل تحقيق نتائج مشرفة”.


 

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