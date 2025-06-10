أنغام: "كل ما أغني عن فرح غايب.. بعيط من قلبي"

كشفت الفنانة أنغام عن تأثرها العميق بعد فقدان شقيقتها، مؤكدة أنها لم تستطع الغناء دون أن تغالب دموعها، قائلة:"كل ما بغني أغنية عن فرح غايب عن قلب دايب... أعيط. غنيتها بعد وفاة أختي بشهر، وكنت ببكي بشدة."
"الحبايب اللي غابوا كتروا"
وخلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية لميس الحديدي، تحدثت أنغام بصراحة عن مشاعر الخوف والاشتياق التي تلاحقها، وقالت:"الحبايب اللي غابوا كتروا... بخاف زحمة الحياة والوقت تاخد الحبايب اللي بيغيبوا كتير."
أوضحت أنغام أن انشغالات الحياة اليومية تُبعدنا عن أقرب الناس، مما يترك أثرًا نفسيًا بالغًا، مضيفة:"أنا بفكر طول الوقت في الناس اللي حواليا... نبعد فترة من الزمن، منشوفش بعض، وزحمة الحياة تاخدنا، بس الوجع بيفضل".