أنغام: "كل ما أغني عن فرح غايب.. بعيط من قلبي"

كشفت الفنانة أنغام عن تأثرها العميق بعد فقدان شقيقتها، مؤكدة أنها لم تستطع الغناء دون أن تغالب دموعها، قائلة:"كل ما بغني أغنية عن فرح غايب عن قلب دايب... أعيط. غنيتها بعد وفاة أختي بشهر، وكنت ببكي بشدة."

أنغام: أؤمن أن تقنية Dolby Atmos هي مستقبل الموسيقى.. وأريد لأغنياتي أن تعيش صوت مصر.. أنغام: والدي قدمني به .. ولا أعتبره حكرا لي والدي قدمني بهذا اللقب منذ سنوات.. أنغام: أنا مطربة مصرية من حقي أبقى "صوت مصر"

"الحبايب اللي غابوا كتروا"

وخلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية لميس الحديدي، تحدثت أنغام بصراحة عن مشاعر الخوف والاشتياق التي تلاحقها، وقالت:"الحبايب اللي غابوا كتروا... بخاف زحمة الحياة والوقت تاخد الحبايب اللي بيغيبوا كتير."

أوضحت أنغام أن انشغالات الحياة اليومية تُبعدنا عن أقرب الناس، مما يترك أثرًا نفسيًا بالغًا، مضيفة:"أنا بفكر طول الوقت في الناس اللي حواليا... نبعد فترة من الزمن، منشوفش بعض، وزحمة الحياة تاخدنا، بس الوجع بيفضل".