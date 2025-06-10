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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد توقيعه حتى 2031.. مستقبل مبهر ينتظر نجم برشلونة الشاب

لامين يامال
لامين يامال
أمينة الدسوقي

يعيش لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، مرحلة مميزة في مسيرته الكروية ، بعد تألقه مع الفريق الكتالوني وتوقيعه عقدا جديدا معه حتى عام 2031. 

وتزامن ذلك مع تتويج الفريق بالثلاثية المحلية، مما عزز مكانته في عالم كرة القدم.

تجديد العقد والمستقبل في برشلونة

أجرى لامين، الذي لا يتجاوز عمره 17 عامًا، مقابلة مع إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية وتحدث اللاعب الشاب بكل صراحة عن مستقبله في عالم كرة القدم، مؤكدًا أن فكرة الانتقال إلى ريال مدريد مستحيلة بالنسبة له، وقال: "لا، مستحيل".

لا يفكر في الكرة الذهبية حالياً

يرى لامين يامال أن التفكير بالكرة الذهبية سابق لأونه لأنه بفكر  في الاستمتاع واللعب بشكل جيد.

تحفيز الانتقادات ومواجهة التحديات

في سياق آخر، تحدث لامين عن تأثير الانتقادات والتعليقات السلبية عليه، مشيرا إلى أنه يستمد تحفيزه منها قبل المباريات.

 وقال: "أصدقائي يرسلون لي أشياء سيئة على تيك توك قبل 20 دقيقة من المباريات، لأنهم يعرفون أن ذلك يحفزني".

 وأضاف أنه يركز على استغلال تلك الانتقادات ، كمصدر للطاقة والتحفيز.

كريستيانو رونالدو يوجه رسالة خاصة للامين يامال وريث العرش

في نهائي دوري الأمم الأوروبية، شهدت المباراة مواجهة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ولامين يامال، واعتبرها البعض "مباراة بين ملك مُغادر ووريث العرش".

ورغم معاناته في المباراة، أشاد رونالدو بلامين وقال: "إنه ظاهرة، ولكن علينا أن نتركه وشأنه... أمامه مسيرة طويلة جدًا، وسيفوز بالتأكيد بدوري الأمم الأوروبية مرات عديدة".

ديكو يشيد بموسم لامين يامال المذهل

من جانبه، عبر المدير الرياضي لنادي برشلونة، ديكو، عن إعجابه الشديد بمستوى لامين يامال في الموسم الماضي، حيث سجل 18 هدفا وقدم 25 تمريرة حاسمة مع الفريق في جميع المسابقات. 

وأشار ديكو إلى أن لامين ليس فقط لاعبا موهوب من الناحية الفنية، بل يمتلك نضجا كبيرًا بالنسبة لعمره، مما يجعله يبرز بشكل خاص.

وأضاف ديكو: "يمتلك هذا السحر، ليس فقط في أدائه داخل الملعب، ولكن أيضًا في تفاعله مع الجمهور الشاب، مما يجعله يشكل قصة مميزة في عالم كرة القدم".

المستقبل المشرق للامنين يامال

بعد تألقه في موسم 2024، والذي شهد فوزه بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم، يواصل لامين يامال تقديم مستويات رائعة مع برشلونة، مما يجعله أحد المرشحين للفوز بالكرة الذهبية في عام 2025.

 ومن المتوقع أن يواصل تطوره ويُسهم في نجاحات برشلونة المستقبلية.

لامين يامال نجم برشلونة الشاب عالم كرة القدم الكرة الذهبية

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