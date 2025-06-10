بفستان قصير.. إطلاله جذابة لـ مي سليم على الشاطئ

شاركت الفنانة مي سليم متابعهيا صورا جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت مي سليم في الصور بإطلالة جذابة لافته علي الشاطي بفستان قصير باللون الازرق المشجر،مماحازت الصورة علي اعجاب متابعيها.



وتعتمد مى سليم، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

