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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خفر السواحل الهندي يكافح لإخماد حريق على متن سفينة حاويات

سفينة حاويات تحترق بقبالة ساحل ولاية كيرالا بالهند
سفينة حاويات تحترق بقبالة ساحل ولاية كيرالا بالهند
مريم هاني

يُكافح خفر السواحل الهندي، اليوم الثلاثاء، لإخماد حريق هائل على متن سفينة حاويات مُهددة بالغرق على بُعد 15 ميلًا بحريًا قبالة ساحل ولاية كيرالا واستمرار البحث عن أعضاء الطاقم المفقوديين.

تفاصيل الحريق على متن السفينة

ووفقًا لـ"سي أن أن" عن قائد خفر السواحل الهندي، أميت يونيال، تُظهر الصور نيران وأعمدة كثيفة شاهقة من دخان الديزل تتصاعد من السفينة "وان هاي 503" التي ترفع علم سنغافورة، والتي كانت تميل بزاوية تتراوح بين 10 إلى 15 درجة داخل المياة.

وبحسب ما أفاد به يونيال، الانفجارات مازالت تُسمع اليوم الثلاثاء بعد أكثر من 24 ساعة من استجابة خفر السواحل لنداء الاستغاثة. وأبلغ طاقم السفينة، حوالي 9:30 صباحًا حسب التوقيت المحلي يوم الاثنين، عن اندلاع حريق نتيجة انفجار، رغم أن سبب الانفجار لا يزال غير معروف.

وطبقًا لهيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة، تم انقاذ 18 بحارًا من بينهم "مصابين ببعض الإصابات" من على متن السفينة المتصدعة، ولا يزال أربعة من أفراد الطاقم في عداد المفقودين.

مسار السفينة

وأفادت هيئة الموانئ بأن السفينة "وان هاي 503" تُدار من قبل شركة "وان هاي لاينز (سنغافورة) الخاصة المحدودة"، مشيرة إلى أنها ستجري تحقيقًا في الحادث.

وأبحرت السفينة، التي يبلغ طولها 269 متر، من مدينة كولومبو، سريلانكا، يوم السبت الموافق 7 يونيو، على أن تصل مومباي، الهند يوم الاثنين.

جهود خفر السواحل لإخماد الحريق

وصرح يونيال لـ" سي أن أن"، يوم الثلاثاء، أن خفر السواحل "يفعل كل ما بستطاعته" للسيطرة على الحريق، ولكن الوضع تحول للأسوء: "لا أستطيع إبلاغكم هل ستغرق السفينة أم لا، ولكن المزيد من الحاويات تشتعل فيها النيران".

وبحسب ما ورد عن حساب رسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، كانت تكافح خمسة زوارق لخفر السواحل الحريق، اليوم الثلاثاء، وتُبلغ عن "تواصل الانفجارات من وسط السفينة حتى منطقة الحاويات أمام منصة الإقامة".

وتظهر صور نشرها خفر السواحل الهندي نيران، ودخان أسود، وحاويات متفحمة، مع مراقبة مركب بيئي جهودهم وعدم معرفة مقياس التأثير حتى الأن.

حادثة سابقة

وتعد تلك الحادثة هي ثاني حادثة شحن خطيرة قبالة ولاية كيرالا في أقل من شهر بعد غرق السفينة "أم أس سي إلسا 3" التي كانت ترفع العلم الليبيري في 25 مايو.

ووفقًا لحكومة ولاية كيرالا، غرقت السفينة التي تحمل على متنها 600 حاوية من ضمنها 13 حاوية تحتوي على "مواد خطرة". وبادرت الولاية بإعلان حالة طوارئ بيئية وأمرت الصيادين بعدم الصيد بتلك المنطقة.

وقال  المدير العام للشحن في الهند أن أيًا من الحاويات الـ61 التي جرفتها المياه من السفينة "أم أس سي إلسا 3" إلى الشاطئ لا تحتوي على مواد خطرة، مشيرًا إلى أنه تم، حتى التاسع من يونيو، إزالة 51 حاوية من على الخط الساحلي.

وأعلنت السلطات في بيان أنه تم إطلاق عملية تحت الماء لإغلاق خزانات الوقود الخاصة بالسفينة الغارقة، تمهيدًا لاستخراج الوقود في مرحلة لاحقة.

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