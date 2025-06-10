متمردون بجيش الاحتلال الإسرائيلي يرسلون رفضهم لدخول الحرب لنتنياهو

يشهد جيش الاحتلال الإسرائيلي حالة من التمرُد ورفض الخدمة داخل صفوفه بالأيام الحالية،وقام 41 ضابطا وجندي احتياط بجيش الاحتلال بإرسال رفضهم بالمشاركة بدخول الحرب لنتنياهو حسب القاهرة الإخبارية.

تمرُد داخل جيش الاحتلال

وبرر المتمردون رفضهم قبول الاستدعاء لأن نتنياهو يشن حرب غير مبررة من أجل الاستمرار في السُلطة، وكان نتنياهو قد فعل البند 8 باستدعاء قوات الإحتياط الإسرائيلية البالغة 250 ألف جندي من أجل الاستعداد الإسرائيلي لدخول حرب كبرى بالمنطقة.

نتنياهو يفكر بدخول حرب مع إيران

ذلك بالتزامن مع تعقد المفاوضات النووية الإيرانية الأمريكية،وكان نتنياهو يرغب بالشهر الماضي في توجيه ضربة عسكرية جوية كبيرة للمفاعلات النووية الإيرانية،ومنعه الرئيس الأمريكي ترامب في اللحظة الأخيرة.

وتوترت العلاقة بين نتنياهو وترامب بسبب رفض الرئيس الأمريكي اللجوء للخيار العسكري في البداية،ودعا للجوء للتفاوض،وتحقيق ما تسعى له إسرائيل دون سفك دماء لكن تتجه المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية إلى حالة من التوتر بالوقت الحالي عقب قول ترامب اليوم الثلاثاء بإن إيران تنتهج أسلوب عدواني بالتفاوض مع استعداد قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا لتوجيه ضربة أمريكية لإيران حالة فشل المفاوضات.