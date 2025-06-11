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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بنتلي بينتايجا سبيد 2026 سيارة دفع رباعي فاخرة تظهر بـ تصميم رياضي

بنتلي بينتايجا سبيد موديل 2026 الجديدة
بنتلي بينتايجا سبيد موديل 2026 الجديدة
إبراهيم القادري

مقدمة عن بنتلي بينتايجا سبيد 2026

أبعاد بنتلي بينتايجا سبيد 2026

محرك بنتلي بينتايجا سبيد 2026

تصميم بنتلي بينتايجا سبيد 2026 الخارجي

مقصورة بنتلي بينتايجا سبيد 2026

تاريخ شركة بنتلي في صناعة السيارات

بنتلي بينتايجا سبيد موديل 2026

مقدمة عن بنتلي بينتايجا سبيد 

بنتلي بنتايجا سبيد هي سيارة دفع رباعي فاخرة عالية الأداء تقدمها شركة بنتلي، وهي نسخة رياضية من سيارة بنتايجا العادية، تتميز بنتايجا سبيد بمحرك قوي وتصميم رياضي وخصائص قيادة ديناميكية.

تتميز بنتايجا بتصميم رياضي بفضل احتوائها على، جناح خلفي، وفتحات تهوية، وعجلات كبيرة، وخطوط تصميم خارجية أكثر حدة، وتتميز بداخلية فاخرة، مع استخدام جلود عالية الجودة، وتفاصيل رياضية، وميزات تكنولوجية حديثة.

بنتلي بينتايجا سبيد موديل 2026

ويوجد بـ بنتايجا خصائص قيادة رياضية، مع نظام تعليق أكثر صلابة، ونظام قيادة ديناميكي محسّن، وميزات، وتجمع بنتايجا سبيد بين الفخامة والأداء الرياضي، مما يجعلها خيار مثالي للعملاء الذين يبحثون عن سيارة فاخرة وقوية .

أبعاد بنتلي بينتايجا سبيد موديل 2026

بنتلي بينتايجا سبيد موديل 2026

تأتى سيارة بنتلي بينتايجا سبيد موديل 2026 بطول 5144 مم، وعرض 2222 مم، ويصل وزنها إلى 2550 كجم .

محرك بنتلي بينتايجا سبيد موديل 2026

تستمد سيارة بنتلي بينتايجا سبيد موديل 2026 قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 641 حصان، وعزم دوران 850 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكون من 8 سرعات .

بنتلي بينتايجا سبيد موديل 2026

تتسارع سيارة بنتلي بينتايجا سبيد موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 3.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلى 310 كم/ساعة .

تصميم بنتلي بينتايجا سبيد موديل 2026 الخارجي

تمتلك سيارة بنتلي بينتايجا سبيد موديل 2026 العديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية جديدة مقاس 23 بوصه مصنوعة من الألومنيوم الخفيف بتصميم سداسي الأضلاع يمنح السيارة حضور أكثر رياضية، وبها فرامل كاربون سيراميك ضخمة خلف العجلات لضمان قدرة كبحٍ استثنائية واستقرارٍ في درجات الحرارة العالية عند الاستخدام العنيف.

بنتلي بينتايجا سبيد موديل 2026

بالاضافة إلى ان سيارة بنتلي بينتايجا سبيد موديل 2026 بها، مصابيح LED أمامية وخلفية مع تصميمٍ حاد يبرز شبك التهوية الأمامي بعلامة Speed الحمراء المتوهجة، وبها وضعية Drift Mode جديدة تتيح للسائق التحكم بمعدل انزلاق العجلات الخلفية بشكل محكوم عبر ضبط توزيع عزم الدوران ونظام الثبات الإلكتروني.

مقصورة بنتلي بينتايجا سبيد موديل 2026
 

تمتلك سيارة بنتلي بينتايجا سبيد موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، مقاعد جلدية مكسوة بأرقى أنواع الجلد النابا، وبها تطريز Speed الأحمر، ووسائد جانبية داعمة لتحقيق الثبات في المنعطفات، وبها لوحة عدادات رقمية بالكامل مقاس 12.0 بوصه قابلة للتخصيص، تعرض معلومات القياس الرئيسية مثل السرعة وخرائط توزيع العزم، وبها شاشة معلومات وترفيه وسطية مقاس 10.9 بوصه، وبها نظام Bentley Infotainment UI الذي يقدم خرائط ملاحة دقيقة، وبها اتصال ابل كار بلاي و اندرويد اوتو اللاسلكيين، وبها تفاصيل كربونية، ولمسات معدنية فاخرة حول المقصورة، وبها سقف من ألياف الكربون خفيفة الوزن.

بنتلي بينتايجا سبيد موديل 2026

تاريخ شركة بنتلي في صناعة السيارات

تأسست شركة بنتلي في عام 1919 من قبل والتر أوين بنتلي، والمعروف بـ W.O. Bentley، واشتهرت بنتلي بسياراتها عالية الأداء وحرفيتها المتقنة، وساهمت في ترسيخ سمعتها من خلال إنجازاتها في عالم السباقات، وفي عام 1931 استحوذت رولز رويس على بنتلي، وبعد ذلك انتقلت الملكية إلى شركة فولكس فاجن.

استمرت بنتلي في إنتاج سياراتها الفاخرة تحت رعاية رولز رويس، مع الاستفادة من التكنولوجيا والهندسة، وشهدت فترة ما بعد الحرب نقطة تحول لبنتلي، مع إطلاق نماذج مثل كونتيننتال في عام 1952.

وفي عام 1998، اشترت شركة فولكس فاجن شركة بنتلي، مما أدى إلى إعادة تصميم العلامة التجارية وإطلاق نماذج جديدة، مثل بنتايجا، أول SUV لها، وتعتبر بنتلي اليوم جزء من مجموعة فولكس فاجن، وتستفيد من دعمها التقني والمالي، مع الالتزام بالابتكار والاستدامة .

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