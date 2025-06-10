وفاة حسام حفني عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

توفي، اليوم الثلاثاء، حسام حفني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ونعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، الزميل العزيز حسام حفني، عضو التنسيقية، والذي وافته المنية اليوم.

وذكرت في بيان: لقد كان الفقيد مثالًا في الالتزام والاحترام والعمل الوطني الجاد، وكان حضوره محل تقدير ومحبة من الجميع.

وتقدمت التنسيقية بخالص العزاء والمواساة إلى أسرته الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله و ذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

وفاة عضو التنسيقية حسام حفني

ونعى أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببالغ الحزن والأسى، وفاة الزميل حسام حفني، عضو التنسيقية، الذي وافته المنية اليوم، بعد رحلة من العطاء الوطني والعمل السياسي الجاد.

وأكدت أعضاء التنسيقية، أن الفقيد كان نموذجًا للشاب الوطني المخلص، الذي شارك بإيجابية في مختلف الفعاليات والأنشطة، وساهم بأفكاره وجهده على مدار عمله السياسي.

عزاء حسام حفني

وتقدم أعضاء التنسيقية بخالص العزاء لأسرة الفقيد وأصدقائه ومحبيه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكتب النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب ناعيا: “يا حسام الف رحمة ونور عليك يا حبيبي؛ اشهد الله انك كنت من اطيب الناس واجدع الناس.لا حول ولا قوة الا بالله".