الدكتورة إيمان كريم تغادر القاهرة للمشاركة في الدورة الثامنة عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

غادرت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، القاهرة متوجهة إلى نيويورك للمشاركة في الدورة الثامنة عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي ستعقد في الفترة من اليوم 10 يونيو إلى 12 يونيو الجاري.

وفي تصريح لها قبل مغادرتها، أكدت الدكتورة إيمان كريم: "إن مشاركتها في هذه الدورة تأتي في إطار تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الدولي، ومواكبة التطورات المتعلقة بتطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت: “نحن ملتزمون بتفعيل دور مصر في مناقشات هذه القضية الهامة، ونطمح إلى تبادل الخبرات مع الدول الأخرى، من أجل تحقيق بيئة أكثر شمولية ودعماً للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات.”

وأضافت: أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يعمل بشكل مستمر على تطوير سياسات ومشاريع تخدم هذه الفئة الهامة من المجتمع، وهذه المشاركة ستكون فرصة لتسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية وانجازات المجلس وتبادل أفضل الخبرات والممارسات.