رسامة أربع كهنة جدد بإيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم .. صور

صلى نيافة الأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية ٦ أكتوبر وأوسيم القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول (مقر المطرانية)، وشاركه مجمع الآباء كهنة الإيبارشية وعدد من الآباء الكهنة والرهبان من إيبارشيات وأديرة مختلفة، وسام نيافته عقب صلاة الصلح الشماس يسري حليم كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة الفردوس التابعة للإيبارشية باسم القس سلوانس، والشماس مايكل مجدي كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول (مقر المطرانية) باسم القس هدرا، والشماس أبانوب شوقي كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول (مقر المطرانية) باسم القس باسيليوس، والشماس مكسيموس نجيب كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء بمنطقة ١١٨٥ عمارة في مدينة حدائق أكتوبر التابعة للإيبارشية باسم القس نوفير.