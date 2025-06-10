وزارة الحج والعمرة تفتح الباب لتلقي طلبات العمرة عبر تطبيق نسك بداية من الغد

فتحت وزارة الحج والعمرة السعودية الباب لتلقي طلبات تأشيرات الراغبين في أداء العمرة للعام الهجري الجديد عام 1447ه بداية من الغد،وكانت تحركات وزارة الحج والعمرة بالبداية المبكرة لتلقي طلبات ضيوف الرحمن عبر تطبيق نُسك.

المملكة السعودية تستخدم الوسائل الإلكترونية الحديثة

من أجل التيسير على القادمين لأداء مناسك العمرة في سلاسة ويسر ضمن رؤية المملكة العربية السعودية في التطوير المستمر والمستهدفة لعام 2030.

وزارة الحج والعمرة تتلقى طلبات أداء العمرة بداية من الغد

وأكدت الوزارة على تلقي الطلبات بداية من الغد لجميع المعتمرين القادمين من خارج المملكة عبر التطبيق الإلكتروني للتيسير عليهم بالإضافة للتنسيق مع كافة الجهات المعنية السعودية الأخرى.

موسم الحج لعام 1446ه

ونجحت المملكة العربية السعودية في إتمام موسم الحج للعام الهجري 1446 بسلام،وأمان بسبب الأعمال التطورية،والتقنيات الحديثة التي تتبعها السعودية في تأمين الحجاج،وزائري بيت الله الحرام،وتمت إدارة الحج لهذا العام عبر مركز القياد والتحكم للمشاعر المقدسة لدى السُلطات السعودية من أجل التأكد من سلامة جميع الحجاج مع سرعة تقديم المساعدة الطبية لمن يحتاجها بأحدث الوسائل،وهي طائرات الدرونز.