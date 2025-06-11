حكيم يحيي أحدث حفلاته الغنائية بطنطا في هذا الموعد

يستعد الفنان حكيم لإحياء أحدث حفلاته الغنائية يوم الخميس المقبل ١٩ يونيو الجاري فى احدى النوادي بطنطا ، ومن المقرر ان يقدم باقة من اغانيه الشهيرة الذى ينتظرها جمهوره.

حكيم يشارك فى مهرجان أوسلو للموسيقي العالمية

وعلى صعيد متصل، يستعد حكيم للمشاركة في مهرجان أوسلو للموسيقى العالمية المقرّر اقامته في أكتوبر المقبل، ليُحيي حفلاً غنائيًا ضمن فعالياته.

وتُعد هذه المشاركة هي الثانية له في هذا المهرجان الشهير، والرابعة على الأراضي النرويجية، بعدما سبق أن شارك في حفل توزيع جوائز نوبل للسلام، وأحيا عددًا من العروض الفنية المهمة هناك.

مهرجان أوسلو

يُعد مهرجان أوسلو للموسيقى العالمية، الذي انطلق عام 1994، من أبرز الفعاليات الفنية التي تحتفي بالموسيقى الشعبية من مختلف أنحاء العالم، ويستقطب سنويًا عددًا كبيرًا من الفنانين والجماهير من خلفيات ثقافية متعددة.

وأعلن القائمون على المهرجان رسميًا عن انضمام حكيم إلى قائمة المشاركين في دورة هذا العام، حسبما كشفت شبكة رؤية الإخبارية، مشيرين إلى أن عرضه سيتضمن مجموعة من أشهر أغنياته التي شكّلت محطات بارزة في مشواره الفني، من بينها: “ولا واحد ولا ميه”، “السلامو عليكو”، “آه يا قلبي”، والليلة ليلتك”.