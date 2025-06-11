مفاجئة.. واشنطن ترسل قوات ضخمة إلى لوس أنجلوس أكثر مما أرسلته للعراق وسوريا

تواصل شرطة لوس أنجلوس اعتقال المتظاهرين في وسط المدينة بعد تجمعات احتجاجية منتهكة حظر التجول الليلي بعد يوم خامس من الاحتجاجات ضد حملة دونالد ترامب على الهجرة.

وقد شابت الاحتجاجات حوادث جانبية أخرى، من أعمال النهب والتخريب في ثاني أكبر مدينة أمريكية.

دفعت المظاهرات، التي بدأت يوم الجمعة، وأعمال العنف المتفرقة ترامب إلى اتخاذ خطوة استثنائية بإرسال قوات، على الرغم من اعتراض حاكم الولاية.

وعادت الاحتجاجات إلى طبيعتها بعد حلول الظلام يوم الثلاثاء، ولكن بعد ساعة من بدء حظر التجول الليلي، لم يتبقَّ سوى عدد قليل من المتظاهرين في وسط المدينة، حيث قامت الشرطة باعتقالات عديدة.

قوات أكبر من التي أٌرسلت للعراق وسوريا

في هذه الأثناء، أفادت وسائل إعلام أمريكية بوجود نحو 4800 جندي من الحرس الوطني ومشاة البحرية الأمريكية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بينما ينتشر 2500 جندي أمريكي في العراق، و1500 جندي أمريكي في سوريا.

ووسط احتجاجات على سياسة الهجرة، فُرض حظر تجول وسط مدينة لوس أنجلوس، من الساعة الـ8 مساءً حتى الـ6 صباحًا.

وحذّرت الشرطة أن الذين سيخالفون حظر التجول سيتعرضون للاعتقال.

ترامب

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن بعض المشاركين في الاحتجاجات المناهضة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، من"مثيري شغب مدفوعي الأجر"، على حد قوله.

وقال ترامب، خلال حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي، إن المدينة كانت ستحترق لولا تدخله بإرسال الحرس الوطني، لوضع حد للاحتجاجات ضد قرارات وكالة الهجرة والجمارك، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

مشاغبون مدفوعو الأجر

وقال ترامب إن بعض مناطق لوس أنجلوس كانت أقرب إلى "حالة عصيان"، واصفًا المشهد بأنه كان "فظيعًا"، وأكد أن من يقفون خلفه "مشاغبون مدفوعو الأجر".

وأشار ترامب إلى أن متظاهرين استخدموا مطارق لتكسير قطع من الخرسانة ورشقوها نحو الشرطة، لكنه لم يقدم أي دليل على اتهامات بشأن حصول محتجين على تمويل، حسب وسائل الإعلام المحلية.

حظر التجول الليلي

قالت شرطة لوس أنجلوس في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن "اعتقالات جماعية" جارية حيث تجمع الناس في شوارع وسط المدينة بعد دخول حظر التجول الليلي حيز التنفيذ .