أم متعددة العلاقات ورضيع قاطع النفس.. ماذا حدث بمستشفى دار السلام؟

واقعة مأساوية شهدتها منطقة دار السلام في القاهرة، أقدمت فيها فتاة قاصر على كتم أنفاس رضيعها فور ولادته داخل حمام المستشفى للتخلص منه بسبب عدم قدرتها على تسجيله لتعدد علاقاتها مع الرجال.

القصة الكاملة لـ العثور على جثة رضيع داخل مستشفى

الواقعة بدأت بالعثور على جثة رضيع حديث الولادة داخل حمام مستشفى دار السلام في القاهرة، من قبل ممرضي المستشفى وعلى الفور تم استدعاء الأمن الإداري الذي أبلغ قسم شرطة دار السلام بالواقعة وإنتقلت أجهزة الأمن لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين من معاينة وتحريات أجهزة أمن القاهرة العثور على جثة رضيع حديث الولادة داخل حمام المستشفى وكشف الأطباء وجود شبهة جنائية بالحادث، حيث جرى فحص كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود العيان على الواقعة.

كاميرات المراقبة كشفت مفاجآت في الحادث حيث تبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة فتاة في العقد الثاني من عمرها قامت بوضع الرضيع داخل المستشفى ثم كتمت أنفاسه في حمام المستشفى للتخلص منه.

وبتكثيف التحريات تبين لأجهزة أمن القاهرة أن الفتاة قاصر متعددة العلاقات مع الرجال وحملت في الرضيع دون معرفة والده فما كان منها إلا أن وضعته داخل المستشفى ثم كتمت أنفاسه ليلفظ أنفاسه الأخيرة لعدم قدرتها على تسجيله.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على فتاة ألقت نجلها فور ولادته داخل حمام بمستشفى في دار السلام بعدما كتمت أنفاسه للتخلص منه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة دار السلام أفاد بورود إشارة من مستشفى بدار السلام أفاد بالعثور على جثة حديث الولادة داخل الحمام.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة وتبين من الفحص والتحريات أن وراء ارتكاب الواقعة فتاة قامت بوضع الصغير في حمام المستشفى وكتمت أنفاسه وتركته وفرت هاربة.

وكشفت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن الفتاة متعددة العلاقات مع الرجال وحملت سفاحا من علاقة غير شرعية وقامت بوضع الجنين داخل الحمام ثم أنهت حياته.