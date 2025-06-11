العراق: لا صحة لما تردد عن إخلاء السفارة الأمريكية في بغداد

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أنه لا صحة لما ورد عن إخلاء السفارة الأمريكية في بغداد.

وفي سياق آخر تواصل شرطة لوس أنجلوس اعتقال المتظاهرين في وسط المدينة بعد تجمعات احتجاجية منتهكة حظر التجول الليلي بعد يوم خامس من الاحتجاجات ضد حملة دونالد ترامب على الهجرة.

وشابت الاحتجاجات حوادث جانبية أخرى، من أعمال النهب والتخريب في ثاني أكبر مدينة أمريكية.

دفعت المظاهرات، التي بدأت يوم الجمعة، وأعمال العنف المتفرقة، ترامب إلى اتخاذ خطوة استثنائية بإرسال قوات، على الرغم من اعتراض حاكم الولاية.