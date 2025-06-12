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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لاجتماع السبت المقبل

المحامين
المحامين

وجه عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، لحضور اجتماع يوم السبت، الموافق 14 يونيو 2025، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بنادي المحامين بأكتوبر؛ لبحث ترتيبات عقد الجمعية العمومية الطارئة.

وعقد علام، اجتماعا مع نقباء وأعضاء مجالس نقابات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، للوقوف على آخر تجهيزات الوقفة الاحتجاجية القادمة، وانعقاد الجمعية العمومية.

تكاتف أعضاء الجمعيات العمومية للمحامين

تحدث نقيب المحامين، عن أهمية تكاتف أعضاء الجمعيات العمومية للمحامين على مستوى فرعيات الجمهورية، وذلك بما يساهم في تحقيق مطالب المحامين الرافضة لزيادة الرسوم القضائية غير القانونية.

وحث نقباء وأعضاء الفرعيات على ضرورة المشاركة الفاعلة في الوقفات الاحتجاجية وتجهيزات الجمعية العمومية.

من جهتهم، أكد نقباء وأعضاء مجالس الفرعيات على الاصطفاف خلف قرارات مجلس النقابة العامة، والعمل على تحقيق ما فيه الصالح العام للمحامين، تحت إشراف ومتابعة عبد الحليم علام، النقيب العام.

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